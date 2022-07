Lo store ufficiale di Samsung inizia la settimana con una nuova serie di offerte che rappresentano una vera e propria risposta all’imminente Amazon Prime Day 2022, pronto a partire alla mezzanotte del 12 luglio. Per chi è in cerca di uno smartphone Samsung, però, le promozioni dello store ufficiale della casa coreana potrebbero rappresentare l’occasione giusta per portare a casa il dispositivo giusto.

Fino a domani 12 luglio, infatti, lo store Samsung mette a disposizione una serie di codici promozioni che garantiranno la possibilità di risparmiare fino a 150 euro sull’acquisto di alcuni dei migliori smartphone della gamma Galaxy. Sfruttare le promozioni è semplicissimo. Basta copiare il codice promozione che trovate nel testo di seguito, raggiungere lo store, sfruttando i link sempre riportati di seguito, e completare l’acquisto aggiungendo il codice nel carrello. Ecco le offerte da considerare:

Nuove offerte da Samsung: diversi smartphone in sconto sullo store ufficiale

La nuova tornata di offerte dello store Samsung dura solo poche ore. Come sottolineato in apertura, infatti, c’è tempo fino al 12 luglio per sfruttare le promozioni in corso. Sugli smartphone in offerta, inoltre, c’è la possibilità di beneficare della consegna gratuita oltre che di varie soluzioni per il pagamento agevolato.

Gli utenti che si affidano allo store Samsung, infatti, possono optare per l’acquisto con finanziamento a tasso zero oppure per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna. Da notare che, in fase d’acquisto, è possibile aggiungere la copertura Samsung Care+ per ottenere una protezione aggiuntiva contro i danni accidentali.

Tra le nuove offerte disponibili sullo store di Samsung, fino a domani 12 luglio, c’è la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S21 FE 5G con 150 euro di sconto. Per sfruttare la promozione è sufficiente inserire il codice promozionale GALAXYFE150 nel carrello, in fase di completamento dell’acquisto.

La promozione è applicabile a tutte e due le varianti dello smartphone. Con lo sconto, quindi, S21 FE è disponibile a 619 euro con 6 GB di RAM e 128 GB di storage oppure a 689 euro per la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage che, probabilmente, è la migliore per rapporto qualità /prezzo.

La promozione dedicata al Galaxy S21 FE è, sicuramente, una delle più interessanti della nuova tornata di offerte Samsung. Lo smartphone è dotato del SoC Snapdragon 888, garanzia di prestazioni eccellenti, e di un comparto tecnico completo sotto tutti i punti di vista.  Per sfruttare l’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto:

>> Acquista il Samsung Galaxy S21 FE 5G a prezzo scontato <<

Da segnalare anche sconti per il Samsung Galaxy A53 5G. In particolare, è possibile utilizzare il codice sconto EXCLUSIVEA5350 per ottenere uno sconto di 50 euro sul prezzo della variante da 128 GB di storage e il codice EXCLUSIVEA5380 per risparmiare 80 euro sull’acquisto della versione da 256 GB di storage. In questo modo, la prima potrà essere acquistata a 419,90 euro mentre la seconda sarà disponibile a 469,90 euro. Per sfruttare l’offerta è possibile utilizzare il link qui di seguito:

>> Acquista il Samsung Galaxy A53 5G a prezzo scontato <<

Tra le offerte per gli smartphone Samsung disponibili sullo store ufficiale c’è anche la possibilità di acquistare il Galaxy A33 5G 128 GB con uno sconto di 70 euro. In questo caso, il codice sconto da utilizzare per accedere alla promozione è il seguente EXCLUSIVEA3370. L’offerta consente di acquistare lo smartphone al prezzo di 319,90 euro. Per utilizzare il codice e acquistare lo smartphone di fascia media di Samsung a prezzo scontato è disponibile il link qui di seguito:

>> Acquista il Samsung Galaxy A33 5G a prezzo scontato <<

Non mancano le promozioni per la gamma Galaxy M. Il codice sconto da sfruttare, in questo caso, è EXCLUSIVEM50. Tale codice consente di ottenere uno sconto di 50 euro sul Galaxy M53, acquistabile quindi a 429,90 euro, oppure sul Galaxy M33, acquistabile a 289,90 euro. Per sfruttare le offerte è possibile utilizzare i link qui di sotto:

