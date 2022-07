Tra le offerte eBay di oggi c’è spazio per una promozione davvero da non perdere sull’ottimo Xiaomi 11 Lite 5G NE. Il mid-range di casa Xiaomi è uno dei prodotti più interessanti del momento per chi è in cerca di uno smartphone completo ed economico in grado di offrire ottime prestazioni generali.

La promozione disponibile su eBay è l’occasione giusta per acquistare il dispositivo di Xiaomi. In attesa delle offerte dell’Amazon Prime Day 2022, infatti, quest’offerta dedicata allo Xiaomi 11 Lite 5G NE è sicuramente da tenere in forte considerazione. Ecco i dettagli:

Xiaomi 11 Lite 5G NE in super offerta su eBay: due varianti a prezzo scontato

Grazie alla promozione lanciata da eBay è possibile acquistare lo Xiaomi 11 Lite 5G NE in forte sconto. Lo smartphone è in sconto in due varianti, una con 6 GB di RAM e 128 GB di storage (disponibile in varie colorazioni) ed una con 8 GB di RAM e 128 GB di storage (solo con colorazione Bubllegum Blue).

L’offerta eBay di oggi consente di acquistare lo Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128 GB ad un prezzo di 242,10 euro (grazie alla possibilità di utilizzare il codice sconto PIT10PERTE2022). A vendere lo smartphone è il rivenditore mistore-it con il 99,6% di feedback positivi. La spedizione è gratuita.

Molto interessante anche l’offerta dedicata alla versione 8/128 GB dello Xiaomi 11 Lite 5G NE. In questo caso, l’offerta proposta da satgroupsrl (rivenditore con il 99,8% di feedback positivi) consente di acquistare lo smartphone ad un prezzo scontato di 259,99 euro. Anche per quest’offerta è disponibile la consegna gratuita.

Ecco i link per sfruttare le offerte:

Prima di chiudere, andiamo a riepilogare brevemente le specifiche tecniche dello smartphone. L’ottimo Xiaomi 11 Lite 5G NE è uno dei pezzi forti della gamma Xiaomi per la fascia media. Presentato nella seconda metà dello scorso anno, il dispositivo è dotato di display AMOLED da 6,55 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Da notare anche la presenza del vetro Gorilla Glass 5 a protezione dello schermo.

A gestire il funzionamento dello smartphone è il SoC Qualcomm Snapdragon 778G. La batteria presenta una capacità di 4.250 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone può contare su di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel e su di una fotocamera anteriore da 20 Megapixel. Da notare anche il sensore di impronte digitali posizionato lateralmente.

Lo smartphone presenta dimensioni pari a 160.5 x 75.7 x 6.8 mm con un peso di appena 158 grammi ed è dotato di certificazione IP53 ed è Dual SIM. Lato software, invece, troviamo Android 12 con MIUI 13. Per maggiori dettagli sullo smartphone potete dare un’occhiata alla recensione qui di sotto: