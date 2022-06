Samsung ha rilasciato un nuovo video pubblicitario ispirato a Stranger Things, una delle serie TV Netflix più popolari degli ultimi anni: il corto mischia filmati reali girati direttamente con Samsung Galaxy S22 Ultra a un po’ di elementi CGI e vuole mostrare le potenzialità della Nightography dello smartphone premium.

Stranger Things e Samsung Galaxy S22 Ultra: arrivano le Stranger Nights

Il video rende omaggio alla serie a poche ore di distanza dal rilascio dell’attesissimo trailer della seconda parte della quarta stagione. In attesa di scoprire il grande finale di stagione che ci aspetta dall’1 luglio 2022 su Netflix, possiamo dare un’occhiata al corto girato (in parte) da Samsung Galaxy S22 Ultra che il produttore ha pubblicato per dimostrare la bontà del comparto video.

Il video, intitolato “Make STRANGER Nights Epic“, mostra cosa è in grado di fare il sensore principale da 108 MP, che offre pixel da 2,4um funzioni avanzate di Intelligenza Artificiale pensate per le condizioni con poca luce. Del resto la Nightography di Galaxy S22 Ultra si sposa bene con l’atmosfera alla Stranger Things, in questo caso trasposta ai giorni nostri. Non è la prima volta che Samsung e Netflix collaborano per un video promozionale: qualche mese fa abbiamo visto un corto simile in occasione del lancio della serie Galaxy S22, in quel caso a tema Bridgerton.

Vi ricordiamo che il comparto fotografico del flagship Samsung mette a disposizione una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 108 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, tele da 10 MP (con zoom ottico 3x) e tele da 10 MP (con zoom ottico 10x). Grazie a un sensore più ampio del 23% rispetto a quello dei predecessori e alla tecnologia Adaptive Pixel, lo smartphone riesce a catturare più luce e a offrire colori vividi anche in notturna, mentre la tecnologia VDIS minimizza le vibrazioni consentendo filmati più fluidi.

Vi lasciamo al corto in questione, pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Samsung.

