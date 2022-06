EOLO è, da tempo, un operatore di riferimento del mercato delle connessioni per la casa sia grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che per la fibra ottica FTTH. A partire da questa settimana, i servizi digitali di EOLO per i suoi clienti si rinnovano con il debutto della nuova app EOLO. L’applicazione, già disponibile per il download dal Play Store, punta a mettere a disposizione degli utenti dell’operatore svariati servizi oltre che un controllo ancora più completo del proprio abbonamento. Ecco i dettagli:

EOLO lancia la sua nuova app ufficiale: c’è anche il nuovo programma EOLOxMe

A partire dalla giornata di oggi è disponibile la nuova app di EOLO. L’applicazione ufficiale dell’operatore di telefonia può essere scaricata su tutti i dispositivi Android (6.0 e versioni successive) ma c’è anche una versione per iOS. L’applicazione ufficiale dell’operatore include diverse funzionalità. Tramite l’app è possibile consultare i dettagli della propria offerta ed aggiungere pacchetti e servizi accessori.

C’è, naturalmente, anche una sezione dedicata ai pagamenti che consente di controllare lo stato dei pagamenti effettuati con EOLO. Da notare anche uno strumento di Autodiagnosi (dedicato in particolare alle connessioni FWA di EOLO) che identifica eventuali problemi della rete o dell’impianto in tempo reale. Non mancano una sezione per l’Assistenza, con guide e FAQ a disposizione degli utenti, ed una serie di strumenti utili per la configurazione della rete. Per i nuovi clienti c’è la possibilità di seguire, in tempo reale, lo stato di avanzamento della pratica di attivazione della nuova rete Internet.

Tramite l’app di EOLO è possibile accedere anche al programma fedeltà EOLOxMe. Si tratta di un programma che consente di vincere premi e vantaggi esclusivi ed a cui possono accedere tutti i clienti privati di EOLO. Basta accedere all’app e seguire le indicazioni per iscriversi, naturalmente gratuitamente, ad EOLOxMe e iniziare subito a sfruttare tutti i vantaggi dell’iniziativa.

Andrea Pelizzaro Sales Consumer Director di EOLO, ha così commentato il lancio della nuova applicazione: “La tecnologia di EOLO azzera da sempre divisioni e distanze semplificando la vita tramite il digitale, e la nostra nuova App non fa eccezione. Infatti, grazie a questo nuovo servizio, vogliamo avvicinare sempre più i nostri clienti non solo al mondo EOLO e ai suoi prodotti, ma, soprattutto, ad una gestione autonoma, veloce ed efficace della propria connessione e delle proprie necessità”.

Per scoprire i dettagli dell’app e avviarne il download potete fare riferimento direttamente al sito ufficiale EOLO oppure alla pagina del Play Store dell’app.