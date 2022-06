In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Xiaomi 12 Ultra, atteso prossimo modello di fascia premium del colosso cinese.

Nelle scorse ore ha voluto dire la sua sul nuovo super smartphone di Xiaomi anche Yogesh Brar, che su Twitter ha pubblicato quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa possiamo aspettarci da Xiaomi 12 Ultra

Stando a quanto rivelato dal popolare leaker, il prossimo smartphone di punta del colosso cinese dovrebbe poter fare affidamento su una dotazione da primo della classe, a partire da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e da un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+, tecnologia LTPO e refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda il comparto memorie, Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere disponibile con 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 e con 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione (con tecnologia UFS 3.1).

Passando al settore imaging, frontalmente il nuovo smartphone di punta di Xiaomi dovrebbe vantare un singolo sensore da 20 megapixel mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare una tripla fotocamera, con un sensore primario da 50 megapixel con stabilizzatore ottico di immagine, un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel e un obiettivo periscopico da 48 megapixel (con zoom 5x), oltre un sensore ToF e un sistema di autofocus laser.

Dal punto di vista software lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia MIUI 13 basata su Android 12 mentre a dare energia allo smartphone ci penserà una batteria da 4.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 67 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

Per il lancio probabilmente ci sarà da attendere sino al prossimo mese ma al momento non è chiaro se lo smartphone arriverà subito anche a livello internazionale. Inoltre, sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.