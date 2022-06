OPPO ha annunciato una nuova collaborazione con Getty Images, vero e proprio punto di riferimento nella creazione di contenuti visivi. La partnership porterà al lancio del progetto Reinterpret Your Moment ed avrà l’obiettivo di ispirare gli utenti in possesso dell’OPPO Find X5 Pro con una serie di temi fotografici da seguire per sfruttare al massimo le potenzialità fotografiche del proprio smartphone. Ecco i dettagli:

OPPO e Getty Images insieme per l’iniziativa fotografica Reinterpret Your Moment con Find X5 Pro protagonista

Reinterpret Your Moment è la nuova iniziativa lanciata da OPPO e Getty Images e si rivolge, in particolare, ai possessori del nuovo OPPO Find X5 Pro. Il top di gamma di casa OPPO è un vero e proprio punto di riferimento del settore dei camera-phone grazie anche al primo NPU proprietario, MariSilicon X, ed al sistema di stabilizzazione a cinque assi.

Il progetto lanciato da OPPO e Getty Images mette a disposizione degli utenti cinque temi fotografici: Riprodurre la Paternità, Reinterpretare il Mondo del Lavoro, L’Età è solo un Numero, Donne da Ritrarre, Le Nuove Tappe del Successo. Gli utenti in possesso di un OPPO Find X5 Pro avranno la possibilità di interpretare in modo creativo questi temi tramite le proprie fotografie.

Da notare, inoltre, che OPPO metterà a disposizione di 20 fotografi di Getty Images il suo Find X5 Pro. Per i professionisti di Getty Images ci sarà, quindi, il compito di interpretare in modo creativo i temi dell’iniziativa con i propri scatti, sfruttando al massimo le principali caratteristiche tecniche dello smartphone di casa OPPO. Gli scatti della campagna saranno poi inclusi nella libreria globale online di Getty Images.

William Liu, Vice President and President of Global Marketing di OPPO, sottolinea: “OPPO ha sempre sostenuto l’idea di consentire agli utenti di interpretare il mondo attraverso l’obiettivo del loro smartphone. Grazie alla sua leggendaria esperienza di imaging, crediamo che Find X5 Pro permetterà a un numero ancora maggiore di persone di svelare le proprie ispirazioni attraverso la fotografia”.

Kate Rourke, Head of Creative Insights, APAC, aggiunge: “L’iniziativa “Reinterpret your moment” di OPPO è incentrata sui nostri fotografi, che daranno vita a nuove visioni circa la paternità, il mondo moderno del lavoro, l’età, le donne e le nuove tappe del successo, sfidando gli stereotipi e riflettendo anche ciò che i consumatori vogliono vedere“.

Ricordiamo che OPPO Find X5 Pro può contare su di un comparto fotografico di primissimo livello. Lo smartphone ha un sensore principale IMX 766 da 50 Megapixel con apertura f/1.7 che viene supportato da un sensore ultra grandangolare da 50 Megapixel e da un teleobiettivo da 13 Megapixel con zoom ottico 2x. Per maggiori dettagli sulle prestazioni è possibile dare un’occhiata alla recensione: