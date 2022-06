Il nuovo ZTE Axon 40 Ultra è pronto al debutto in Italia. Lo smartphone, infatti, sarà in vendita, in via ufficiale, a partire dal prossimo 21 giugno. Il nuovo dispositivo ZTE si prepara a debuttare con un comparto tecnico di primo livello con cui andrà a sfidare i top di gamma del mercato Android. Ecco tutte le specifiche tecniche ed il prezzo di lancio del nuovo ZTE Axon 40 Ultra, subito protagonista di una promo lancio con un coupon che garantisce uno sconto extra sul dispositivo.

ZTE Axon 40 Ultra: la scheda tecnica completa

Tra le prossime novità in arrivo sul mercato c’è anche il nuovo ZTE Axon 40 Ultra, smartphone che punta a conquistare gli utenti grazie ad un comparto tecnico di primissimo piano. A gestire il funzionamento del device, infatti, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, supportato da varie combinazioni di RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il SoC è supportato da una batteria da 5.000 mAh. Per gli utenti c’è la possibilità di sfruttare la ricarica rapida fino a 65 W.

Tra le specifiche del nuovo ZTE Axon 40 Ultra troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico, invece, include tre fotocamere posteriori da 64 Megapixel. Oltre al sensore principale (1/1.7″ con OIS), c’è un ultra-grandangolare (f/2.4) ed un sensore periscopico con OIS e zoom ottico 3,5x. La camera anteriore è da 16 Megapixel. A completare le specifiche troviamo anche un sensore di impronte sotto al display.

Il nuovo smartphone ZTE presenta dimensioni pari a 163,28 × 73,56 × 8,41mm ed un peso di 204 grammi. Lato software troviamo Android 12 con MyOS 12.

Prezzo e disponibilità in Italia: subito uno sconto con un coupon

Le vendite del nuovo ZTE Axon 40 Ultra in Italia prenderanno il via il prossimo 21 giugno. Lo smartphone sarà commercializzato in due varianti. Il modello “base” da 8 GB di RAM e 128 GB di storage potrà essere acquistato al prezzo di 829 euro. Per la versione “top” con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, invece, il prezzo di lancio sarà di 949 euro. Per acquistare il nuovo smartphone è possibile fare riferimento allo store ufficiale ZTE.

Da notare che, fino alla data di lancio ufficiale, è possibile acquistare un coupon al costo di 1,99 euro che consentirà di completare l’acquisto del nuovo Axon 40 Ultra con uno sconto, rispetto al listino, di 50 euro. Il coupon potrà essere poi utilizzato per l’acquisto di una delle due versioni del nuovo smartphone ZTE. Grazie a questo sconto, è possibile, quindi, ottenere un risparmio extra di 48,01 euro.