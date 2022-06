A distanza di un paio di mesi dalla presentazione ufficiale, i nuovi Black Shark 5 e Black Shark 5 Pro debuttano ufficialmente anche in Italia. I due smartphone da gaming puntano a conquistare gli utenti grazie ad un comparto tecnico di primissimo livello e ad un rapporto qualità/prezzo di sicuro interesse. Per entrambi c’è un SoC firmato Qualcomm con il Pro che può contare sullo Snapdragon 8 Gen 1. I nuovi smartphone di Black Shark sono disponibili da oggi per gli utenti italiani che hanno la possibilità di acquistare uno dei due dispositivi direttamente online. Ecco i dettagli completi sulle specifiche e sull’offerta lancio dedicata ai nuovi smartphone di Black Shark.,

Black Shark 5 e 5 Pro: tutte le specifiche tecniche dei nuovi smartphone da gaming

Il Black Shark 5 può contare su di un ottimo comparto tecnico in cui spicca il SoC Qualcomm Snapdragon 870 supportato da un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 5500MHz e 256 GB di storage UFS 3.1. Lo smartphone presenta un display da 6,67 pollici con pannello AMOLED con risoluzione Full HD, luminosità di picco di 1300 nit e refresh rate di 144 Hz. La batteria è da 4.650 mAh con supporto alla Hyper Charge da 120 W.

Il comparto fotografico presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro. La camera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone arriva sul mercato nelle varianti Matte Black e Explorer Grey. Le dimensioni sono pari a 163,83 x 76,25 mm con un peso di 218 grammi.

Per quanto riguarda il Black Shark 5 Pro, invece, troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 supportato da un massimo di 16 GB di memoria RAM LPDDR5 6400 MHz e 256 GB di storage UFS 3.1. Anche in questo caso troviamo un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD, luminosità di picco di 1300 nit e refresh rate di 144 Hz. La batteria presenta una capacità di 4.650 mAh con supporto alla ricarica rapida Hyper Charge da 120 W.

Il nuovo Pro di casa Black Shark presenta una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e sensore per la macro da 5 Megapixel. La camera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone presenta le stesse dimensioni (163,83 x 76,25 mm) del Black Shark ma uno spessore più contenuto (9,5 invece di 9,9 mm). Da notare, però, un aumento del peso che passa da 218 grammi a 220 grammi.

Lato software, invece, c’è Android 12 con JoyUI 13 per tutta la gamma. Per entrambi gli smartphone, in confezione c’è il caricatore da 120 W con cavo USB-C oltre ad una dotazione ricca che comprende anche la custodia protettiva e gli sticker.

Black Shark 5 e 5 Pro: prezzi ufficiali per l’Italia e l’offerta lancio da non perdere

Il nuovo Black Shark 5 arriva sul mercato italiano con un prezzo di 549 euro per la variante da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Per passare alla versione più completa, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, è previsto un prezzo di 649 euro.

Per il nuovo Black Shark 5 Pro, invece, si parte da 799 euro, prezzo riservato alla versione 8/128 GB. A disposizione degli utenti c’è una versione intermedia da 12/256 GB che viene proposta al prezzo di 899 euro. Il top di gamma della nuova linea di smartphone di Black Shark è il Black Shark 5 Pro con 16/256 GB acquistabile al prezzo di 999 euro.

Per acquistare uno dei nuovi Black Shark 5 e 5 Pro è possibile fare riferimento all’offerta lancio di goboo.com. Lo store online propone i nuovi smartphone di Black Shark con uno sconto extra (utilizzando il codice sconto GOBOO1993) che consente di risparmiare 38 euro su tutte le varianti disponibili all’acquisto. Da notare, inoltre, che per gli utenti che acquistando uno dei due smartphone ci sono le Black Shark Lucifer T10 Wireless Earbuds in regalo.

Gli smartphone possono contare su garanzia ufficiale di 2 anni e su consegna in 3-7 giorni lavorativi con 30 giorni di periodo di reso. Da notare che è possibile sfruttare anche il pagamento in 3 rate senza interessi scegliendo tra Klarna e PayPal per il massimo della flessibilità. Per maggiori dettagli e per sfruttare subito l’offerta lancio è possibile accedere direttamente allo store tramite i link qui di seguito: