Nella giornata odierna ricorre il sesto anniversario di Simple Mobile Tools e per festeggiare l’evento la popolare software house ha deciso di consentire agli utenti Android di scaricare gratuitamente le sue applicazioni normalmente a pagamento.

Ebbene sì, se avete già da tempo preso di mira una o più delle app di Simple Mobile Tools, magari ripromettendovi di acquistarle al primo sconto disponibile, soltanto per oggi potrete farle vostre senza spendere alcuna cifra.

Simple Mobile Tools regala solo per oggi le sue app

Ricordiamo che Simple Mobile Tools ha sviluppato una suite di applicazioni dedicate a chi desidera sfruttare lo smartphone anche per lavorare o, ad ogni modo, come valido assistente per le proprie attività quotidiane.

Basta visitare la pagina ufficiale della software house sul Google Play Store (la trovate seguendo questo link) per rendersi conto della varietà di app sviluppate: dal calendario alla calcolatrice, dalla gestione dei contatti al client SMS, dal file manager al registratore vocale, dalle note al player musicale, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Le app che sono disponibili per la giornata odierna gratuitamente sono le seguenti:

Tra le app di Simple Mobile Tools più interessanti troviamo Semplice Calendario, soluzione che può essere utilizzata in modalità offline e che permette agli utenti di sfruttare varie possibilità di personalizzazione, il tutto puntando su un’interfaccia semplice e intuitiva.

Interessante è anche Galleria Semplice, soluzione offline altamente personalizzabile che consente di organizzare e modificare le immagini (può contare su diversi strumenti), il tutto con il supporto a vari formati (inclusi RAW, SVG e altri).

File Manager Semplice, invece, fornisce un ampio pacchetto di funzionalità di file manager (come ricerca, navigazione, copia e incolla, taglia, elimina, rinomina, decomprimi, trasferisci, scarica, organizza), puntando su un’interfaccia intuitiva e varie possibilità di personalizzazione.

Non ci resta che augurarvi buon download.