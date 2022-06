Si chiama TCL Stylus 5G ed è il primo smartphone di questo produttore ad arrivare sul mercato con il supporto ad un pennino stilo, funzionalità che ancora oggi, pur essendo molto apprezzata, non è così comune come si si potrebbe aspettare.

A quanto pare, TCL ha deciso di accontentare quell’ampia platea di utenti che vedono nel supporto al pennino stilo una comodità a cui non desiderano rinunciare e il suo nuovo smartphone può contare su delle apposite soluzioni per esaltare le potenzialità di questo accessorio, come ad esempio Nebo for TCL, definito come “il più potente sistema di riconoscimento della grafia al mondo, guidato dall’intelligenza artificiale” (grazie a tale software, gli utenti possono scrivere a mano libera delle note e poi trasformarle rapidamente in documenti dall’aspetto professionale con le funzionalità di conversione da scrittura a testo).

Ed ancora, TCL Stylus 5G include il popolare MyScript Calculator 2, soluzione che consente agli utenti di scrivere calcoli matematici invece di premere dei pulsanti predefiniti.

Le principali caratteristiche di TCL Stylus 5G

Dotato di un ampio display da 6,81 pollici (l’ideale per sfruttare le potenzialità del pennino), il nuovo smartphone di TCL è animato da un processore MediaTek Dimensity 700 5G e può fare affidamento su 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD).

Tra le altre caratteristiche di TCL Stylus 5G troviamo una fotocamera primaria da 50 megapixel e una fotocamera frontale da 13 megapixel mentre la batteria può contare su una capienza di 4.000 mAh, che dovrebbe esse in grado di garantire agli utenti una giornata di utilizzo senza pensieri.

TCL Stylus 5G è stato lanciato negli Stati Uniti, ove viene venduto al prezzo di 258 dollari. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire se lo smartphone arriverà anche in Italia e a quale prezzo.

Probabilmente presto arriverà anche su Amazon.

