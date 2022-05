Lo store di Samsung dà il via ad una Flash Night con tanti sconti dedicati ai prodotti dell’azienda coreana. Gli sconti dureranno fino alle 8 di domani 26 maggio. A disposizione degli utenti ci sono varie promozioni da sfruttare su smartphone e tablet oltre che su smartwatch e su tutti gli altri prodotti dell’ecosistema Samsung. Per i prodotti della divisione mobile di Samsung ci sono sconti fino a 210 euro. Ecco tutti i dettagli:

Lo store di Samsung lancia le offerte della Flash Night

C’è tempo fino a domani mattina (alle 8 del 26 maggio) per sfruttare le offerte della Flash Night dello store di Samsung. Gli sconti da sfruttare sono numerosi. Utilizzando il codice SAMSUNGMX è possibile ottenere uno sconto (fino ad un massimo di 210 euro) su di una selezione di smartphone, tablet e smartwatch di casa Samsung. Tra le principali offerte disponibili in questo momento è possibile acquistare il Galaxy A52s proposto in offerta a 299,90 euro.

Da segnalare anche la possibilità di acquistare il Galaxy Tab A8 LTE in offerta a 249,90 euro. Tra i tablet in offerta c’è anche il Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi 256 GB in sconto a 1.099 euro. Tra le offerte della Flash Night, inoltre, ci sono anche tanti sconti disponibili sui prodotti delle categorie Informatica, Elettrodomestici e TV e Soundbar. In questo caso, utilizzando il codice NIGHT, è possibile ottenere uno sconto extra del 15% sui prodotti in listino.

Su tutte le offerte dello store Samsung, inoltre, è possibile beneficiare della consegna gratuita. Per il pagamento dei prodotti in sconto è possibile affidarsi al finanziamento a tasso zero oppure al pagamento in 3 rate senza interessi tramite Klarna. Per tutte le offerte disponibili fino alle 8 di domani 26 maggio è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

>> Scopri le offerte Flash Night dello store di Samsung <<