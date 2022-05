Tra i produttori di e-bike emergenti si sta sicuramente facendo notare LANKELEISI, un brand in grado di proporre modelli dal design ricercato e sportivo, a cui coniuga potenza e autonomia. Ne è un chiaro esempio LANKELEISI RV700 Plus, una esclusiva dello store online Gogobest, specializzato in micromobilità elettrica.

LANKELEISI RV700 Plus

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di passare del tempo all’aria aperta e chi ha la fortuna di vivere fuori città può sfruttare appieno le doti di una e-bike come LANKELEISI RV700 Plus, una fat bike pensata per il fuoristrada, anche quello più estremo. Si parte da un motore particolarmente potente con i suoi 1.000 watt, a cui è affiancata una batteria a 48 V da 16 Ah, in grado di spingere la bici fino a 42 Km/h con un’autonomia che può raggiungere i 130 Km.

Per quanto riguarda la velocità massima va ovviamente detto che si tratta di un valore che può essere raggiunto su terreni privati o su aree chiuse al pubblico. Per circolare sulle strade italiane infatti dovrete inserire la modalità che limita la velocità massima, in modalità assistita, a 42 Km/h. Grazie a questo motore è possibile superare senza alcuno sforzo pendenze fino a 35 gradi, così da divertirsi anche nei percorsi off-road senza faticare troppo.

Ma non c’è solo il motore da 1.000 watt tra i punti di forza di LANKELEISI RV700 Plus, che può contare su uno schermo ad alta definizione, perfettamente visibile anche sotto la luce del sole, che permette di avere tutte le informazioni su autonomia residua, velocità, distanza percorsa e rapporto inserito. A questo proposito la bici è dotata di un cambio Shimano a sette rapporti, sella ergonomica e confortevole e ruote “fat” da 26 x4 pollici.

Da sottolineare lo spirito di avventura che anima questa e-bike, con la forcella ammortizzata anteriore con una corsa da 100 millimetri e sospensione posteriore con ammortizzatore a olio, per rendere agevoli anche i percorsi più impervi o i segmenti in downhill. Il produttore non ha ovviamente trascurato il fattore sicurezza, montando freni a disco idraulici su entrambi le ruote, garantendo spazi di frenata decisamente ridotti senza andare a incidere particolarmente sul peso, che in ogni caso si attesta sui 31 Kg. Il telaio della bici è interamente realizzato in lega di alluminio, con appositi trattamenti per rinforzarne la struttura e renderla resistente alla corrosione e all’usura.

LANKELEISI RV700 Plus può essere vostra a 1782,99 euro utilizzando il codice TEFPTB32YNEE per ottenere uno sconto di 50 euro.

Informazione Pubblicitaria