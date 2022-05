Trovare uno smartphone compatto nel 2022 è ormai una rarità, visto che i produttori tendono a realizzare smartphone con schermi di grandi dimensioni. E anche nel migliore dei casi gli smartphone compatti hanno schermi con dimensioni prossime ai 14 pollici, salvo casi isolati. Anche Apple sembra decisa ad abbandonare la variante mini, che a quanto pare non ha riscosso un grande successo di vendite.

CUBOT Pocket

CUBOT prova dunque a invertire una tendenza che sembra ormai consolidata lanciando CUBOT Pocket, uno smartphone decisamente compatto, dotato di uno schermo da appena 4 pollici. Pensato per essere infilato in qualsiasi tasca, anche le più piccole e strette, e per essere utilizzato senza problemi con una sola mano, CUBOT Pocket misura appena 119 x 58 millimetri, con uno spessore di 12,5 millimetri, un vero campione di miniaturizzazione.

Lo schermo da 4 pollici, con risoluzione qHD+, non ha interruzioni di alcun tipo, visto che la fotocamera frontale è racchiusa nella cornice superiore che, come quella inferiore, è decisamente pronunciata. Nella parte posteriore un inserto metallico a forma di V conferisce un look unico e immediatamente riconoscibile allo smartphone con tre diverse combinazioni di colore: nero, nero/rosso e verde/oro.

La scheda tecnica include un chipset Unisoc Tiger T310 con CPU quad core, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh, in grado comunque di garantire un’ottima autonomia. E la connettività non ha nulla da invidiare ai modelli più grandi, risultando completa e attuale.

Troviamo infatti il supporto alle reti 4G, WiFi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou, e NFC per i pagamenti in mobilità. Il comparto fotografico include un sensore posteriore da 13 megapixel e uno frontale da 5megapixel, per foto che dovrebbero essere più che accettabili. Da segnalare la porta USB Type-C per la ricarica della batteria interna.

CUBOT Pocket sarà in vendita a partire dal mese di giugno a un prezzo che non è ancora stato comunicato ufficialmente. In attesa della commercializzazione potete provare a portarvi a casa una delle dieci unità in palio nel classico giveaway, i cui dettagli sono disponibili a questo indirizzo. Per maggiori dettagli sullo smartphone potete consultare la pagina ufficiale del produttore.

