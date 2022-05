Sullo store ufficiale di Samsung prende il via un nuovo Flash Weekend. Fino al prossimo 22 maggio, infatti, è possibile utilizzare un codice promozionale per ottenere uno sconto del 10% sul prezzo d’acquisto dei prodotti proposti dall’azienda. In questo modo, quindi, è possibile acquistare uno degli smartphone o dei tablet della gamma Galaxy a prezzo ridotto. Da notare, inoltre, che l’offerta si estende anche al resto della gamma Samsung, dai notebook agli elettrodomestici passando per gli Smart TV. Le opportunità per un buon affare non mancano di certo. Ecco i dettagli:

Parte un nuovo Flash Weekend sul Samsung Store

Fino al prossimo 22 maggio è possibile utilizzare il codice promozionale SAMSUNGFLASH per ottenere uno sconto extra del 10% sui prodotti proposti dal Samsung Store. La promozione si estende alla gamma di smartphone e tablet Galaxy con i vari dispositivi che possono essere acquistati con uno sconto aggiuntivo. Il codice promozionale può essere utilizzato anche per altri prodotti Samsung, dai notebook agli elettrodomestici, passando per monitor e TV.

Per utilizzare il codice SAMSUNGFLASH è sufficiente aggiungere i prodotti desiderati nel carrello e, in fase di check-out, inserire il codice in questione nell’apposito campo. Lo sconto del 10% sarà, quindi, applicato all’importo da pagare. Sullo store, inoltre, sono in corso diverse altre promozioni su smartphone, tablet e altri prodotti Samsung. Questo week end è, quindi, il momento giusto per poter acquistare un nuovo prodotto Samsung a prezzo scontato.

Da notare che i prodotti disponibili in offerta sul Samsung Store possono essere acquistati sfruttando la consegna gratuita in pochi giorni lavorativi. Su tutti gli acquisti, inoltre, è possibile sfruttare il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna. In alternativa, raggiunta la soglia minima di spesa richiesta, si può completare l’acquisto con il finanziamento Findomestic in 20 mesi a tasso zero (l’intera procedura viene gestita online). Per verificare tutte le offerte disponibili è possibile utilizzare il link qui di seguito:

>> Scopri le offerte del Flash Weekend sul Samsung Store <<