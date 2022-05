Recentemente i produttori di smartband hanno modificato il design dei propri dispositivi, rendendoli nella maggior parte dei casi più simili a uno smartwatch, con schermi di maggiori dimensioni. Per chi invece vuole un dispositivo discreto, che non sia troppo appariscente ma che sia in grado di mostrare tutte le informazioni ci sono alcune offerte davvero imperdibili, come quella che riguarda HONOR Band 5 in promozione su TomTop.

Super offerta su TomTop

HONOR Band 5 è una smartband dotata di schermo AMOLED a colori da 0,95 pollici con una risoluzione di 120 x 240 pixel, in grado quindi di mostrare in maniera dettagliata anche i messaggi e le notifiche provenienti dallo smartphone. HONOR ha incluso 8 diversi quadranti ma è possibile personalizzare l’aspetto della smartband attraverso la companion app.

Come dicevamo è possibile collegare la smartband al proprio smartphone, tramite il Bluetooth, per ricevere notifiche dalle app, SMS, chiamate e molto altro. Ovviamente HONOR Band 5 è in grado di misurare il battito cardiaco in tempo reale 24 ore al giorno, con la possibilità di ricevere avvisi in caso di frequenza anomala.

Non mancano tutte le funzioni legate al fitness, come il tracciamento del sonno, dei passi percorsi e delle calorie consumate, con suggerimenti per migliorare la qualità del sonno e risolvere molti problemi legati alla salute. Manca un GPS ma la smartband può utilizzare quella dello smartphone per tracciare il percorso seguito durante gli allenamenti.

È possibile monitorare numerose attività fisiche, incluso il nuovo, grazie alla resistenza alle immersioni fino a 50 metri che vi permetterà di utilizzare HONOR Band 5 anche sotto la pioggia. Nella confezione di vendita è presente anche il connettore per la ricarica, che richiede circa 100 minuti, con l’autonomia che può raggiungere le due settimane a seconda del tipo di utilizzo.

Potete acquistare HONOR Band 5 su TomTop a 14,51 euro, a cui dovete aggiungere 8,54 euro per la spedizione dall’Europa.

Informazione Pubblicitaria