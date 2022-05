Il mercato dei rugged phone è in costante crescita e tra i brand leader in questo segmento troviamo Blackview, che si appresta a lanciare sul mercato il suo flagship con supporto alle reti 5G. A partire da lunedì 23 maggio infatti potrete acquistare, utilizzando il link che trovate a fine articolo, la nuovissima serie Blackview BL8800, per il quale è pronta una promozione straordinaria da non perdere.

Non manca davvero niente a questo colosso, a partire da una immensa batteria da 8.380 mAh che assicura un’autonomia straordinaria, ma anche il resto della scheda tecnica è di assoluto livello.

Durabilità e resistenza

Quello della resistenza alle cadute e agli agenti atmosferici è un tema caro ai produttori di rugged phone e Blackview BL8800 non teme rivali da questo punto di vista. Grazie alle certificazioni IP68 & IP69K, a cui fa il paio quella MIL-STD-810H di tipo militare, lo smartphone può sopravvivere a immersioni in acqua, cadute, polvere sporco e maltrattamenti di ogni genere.

E per chi lavora all’aperto, e lo fa indossando spesso guanti di protezione, Blackview BL8800 offre la migliore tecnologia di riconoscimento, che permette di utilizzare lo smartphone anche indossando guanti, sia quelli da lavoro che quelli per attività sportive invernali o estive.

Ottime prestazioni, anche in campo fotografico

Blackview non ha trascurato le prestazioni, scegliendo un MediaTek Dimensity 700 a cui abbinare 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (UFS 2.1) garantendo reattività e responsività, connettività 5G e più in generale un’esperienza d’uso sempre soddisfacente. Il sistema operativo è Android 11, sul quale gira la nuova interfaccia personalizzata Doke OS 3.0, ancora più semplice e intuitiva, con nuove icone, effetti visivi e una maggiore fluidità complessiva.

Curato anche il comparto fotografico, che può contare su una fotocamera con sensore notturno, presente esclusivamente su BL8800, per scattare foto straordinarie anche in totale assenza di luce, e raccogliere dettagli altrimenti invisibili a occhio nudo. E il sensore termico presente solo sulla versione Pro permette di creare scatti mai visti prima, oltre che a rivelarsi utile in diverse situazioni, per scoprire dispersioni di calore, rotture negli impianti domestici e molto altro.

Spettacolare anche la batteria, che con i suoi 8.380 mAh garantisce non meno di due giorni di utilizzo intenso, che possono arrivare a tre con un utilizzo più oculato. E con la ricarica rapida a 33 watt basteranno circa 90 minuti per fare il pieno ed essere di nuovo pronti all’uso. Non manca la ricarica inversa, per trasformare Blackview BL8800 in un power bank con cui caricare cuffie e smartphone al volo.

L’offerta di lancio

Per celebrare il lancio della nuova serie Blackview ha deciso di applicare uno sconto del 50%, valido solo per i primi 500 pezzi e comunque non oltre il 27 maggio. In questo modo Blackview BL8800 sarà in vendita a 249,99 dollari invece di 499,99 dollari (circa 237 euro invece di 473 euro) mentre Blackview BL8800 Pro potrà essere vostro a 334,99 dollari invece di 669,99 dollari (circa 317 euro invece di 634 euro). Potete acquistare entrambi visitando lo store dedicato su AliExpress.

