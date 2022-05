Si chiama Xiaomi 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro ed è un nuovo letto intelligente lanciato dal colosso cinese nel mercato interno con l’obiettivo di conquistare chi è alla ricerca di una soluzione che possa garantirgli di dormire in modo più piacevole.

Xiaomi in questi anni ci ha abituati al lancio di prodotti che spaziano tra i vari settori della tecnologia e questo nuovo letto smart non fa altro che andare ad arricchire un’offerta di dispositivi pronti a soddisfare ogni genere di necessità.

Le caratteristiche di Xiaomi 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro

Il nuovo letto intelligente di Xiaomi può contare su due motori che consentono di spostare in modo indipendente la zona della schiena e quella delle gambe: gli utenti avranno la possibilità di regolare l’angolo della schiena fino a 60° e di alzare le gambe a 40°.

A dire del colosso cinese, questa soluzione permetterà agli utenti di “giocare” con le varie possibili posizione del letto, in modo da trovare quelle preferite per leggere un libro o per guardare un film.

Ma probabilmente l’aspetto più interessante di Xiaomi 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro è rappresentato dalla dotazione di sensori integrati che, insieme al supporto all’intelligenza artificiale, sono in grado di rilevare la qualità del sonno. Il letto è capace di monitorare la frequenza cardiaca, la respirazione e i movimenti del corpo e tali dati vengono poi elaborati per realizzare un report sul sonno, che può essere visualizzato nell’app Mijia.

Gli utenti possono sfruttare l’app Mijia o i comandi vocali anche per gestire le angolazioni del letto, che è pure capace di rilevare se l’utente sta russando ed alzare lo schienale per facilitare la respirazione.

Non mancano, infine, un rivestimento in pelle italiana e la possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni per quanto riguarda la rigidità del materasso.

Il letto di Xiaomi è in vendita in Cina sulla piattaforma Youpin a 6.399 yuan (pari, al cambio, a circa 905 euro).