Samsung è al lavoro sul nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022). Si tratta di una versione aggiornata del tablet lanciato nel 2020 con un buon riscontro commerciale. Il nuovo tablet Android di Samsung arriverà a breve sul mercato europeo e, in queste ore, è al centro di un primo leak molto dettagliato che ci anticipa le specifiche tecniche, le varianti e il prezzo con cui il tablet sarà disponibile sul mercato. Vediamo, quindi, tutti gli aggiornamenti legati al nuovo tablet di casa Samsung:

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022): le specifiche del nuovo tablet

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) punta a raccogliere l’eredità del modello arrivato sul mercato nel 2020 caratterizzandosi come un nuovo riferimento della fascia media del mercato dei tablet Android. Il comparto hardware, stando alle prime informazioni di queste ore, sarà completamente rinnovato in alcuni aspetti chiave. A gestire il funzionamento del nuovo tablet di Samsung, infatti, ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, proposto lo scorso anno sul Galaxy A52 4G.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy Tab S6 Lite del 2020 presentava il chip Exynos 9611. Stando alle prime informazioni, inoltre, il Galaxy Tab S6 Lite in versione 2022 arriverà sul mercato con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Non dovrebbero esserci ulteriori varianti per quanto riguarda RAM e storage. Probabilmente, ma non confermata dai leak, la presenza di uno slot per espandere la memoria tramite microSD.

Il display, invece, si caratterizzerà per una diagonale di 10,4 pollici con pannello TFT con risoluzione di 2400 x 1200 pixel. Al momento, non è chiaro se l’informazione sulla risoluzione è accurata. Il modello del 2020, infatti, presenta un display da 10,4 pollici con risoluzione di 2000 x 1200 pixel. Il modello del 2022, se le informazioni riportate dalla fonte sono correte, potrebbe presentare un rapporto tra le dimensioni leggermente differente.

Tra le specifiche troveremo un doppio speaker firmato AKG, una fotocamera posteriore da 8 Megapixel ed una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Ci sarà il supporto alla S-Pen che potrebbe essere inclusa in confezione. Per quanto riguarda la batteria, invece, dovrebbe ritornare l’unità da 7.040 mAh già proposta dal modello del 2020, probabilmente con ricarica da 15 W. Lato software troveremo Android 12 con l’ultima versione della One UI.

I prezzi di lancio del tablet

Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) è vicino al debutto anche se, per ora, non ci sono dettagli precisi in merito alle tempistiche di lancio. Samsung dovrebbe portare sul mercato europeo due varianti del suo tablet. A disposizione degli utenti, infatti, ci sarà un modello Wi-Fi che dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino di 379 euro.

In arrivo, però, c’è anche la variante 4G (lo Snapdragon 720G non supporta il 5G invece) che dovrebbe essere commercializzata con un listino di 439 euro. Conferme ulteriori in merito al nuovo tablet di Samsung per l’Europa dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Il lancio commerciale, infatti, dovrebbe essere vicino.