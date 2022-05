Il team di sviluppatori di OnePlus oramai da diversi mesi lavora al miglioramento di OxygenOS 12, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di questo popolare produttore mobile, il tutto con l’obiettivo di renderla più user friendly e di eliminare alcuni dei bug più fastidiosi tra quelli riscontrati dagli utenti, avvicinandosi nel complesso a ColorOS, l’interfaccia di OPPO.

Tuttavia, molti utenti preferiscono affidarsi al modding e puntare su interfacce più “pulite” e i possessori di OnePlus 9RT hanno ora due nuove alternative su cui fare affidamento: stiamo parlando di una versione non ufficiale di LineageOS 19 e di una versione non ufficiale della ROM Pixel Experience.

LineageOS 19 e Pixel Experience sbarcano su OnePlus 9RT

Si tratta di due ROM basate su Android 12L e che offrono agli utenti un’esperienza molto simile a quella di Android stock, a cui la build Pixel Experience aggiunge un po’ di funzionalità che ricordano quelle disponibili sugli smartphone della serie Google Pixel.

Le due ROM sono disponibili sia per la variante cinese che per quella indiana di OnePlus 9RT e richiedono che il device su cui si desidera installarle abbia il bootloader sbloccato e, dato che non è ancora disponibile una build TWRP per questo smartphone, è necessario installare le ROM utilizzando l’interfaccia Fastboot.

Stando a quanto si apprende, entrambe le ROM sembrano essere relativamente stabili. A dire degli sviluppatori, l’unico bug evidente è che il sistema di gesture che si basa sul touchscreen non funziona.

Se siete appassionati di modding e desiderate saperne di più su questi due progetti, potete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno sfruttando i seguenti due link:

Ricordiamo che le operazioni di modding rischiano di compromettere la garanzia legale offerta dal produttore e, pertanto, devono essere compiute con la necessaria consapevolezza.