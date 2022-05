Tra una settimana ZTE lancerà la serie Axon 40 che sarà composta da almeno tre smartphone: Axon 40, Axon 40 Pro e Axon 40 Ultra. La variante base offrirà uno schermo intero grazie alla fotocamera frontale alloggiata sotto il display, mentre il modello Ultra sarà dotato di tre obiettivi da 64 MP sul retro.

Alcune immagini promozionali da poco emerse su Weibo rivelano un dato relativo alla fotocamera di ZTE Axon 40 Pro e un’altra peculiarità della serie.

ZTE Axon 40 Pro includerà un sensore da 100 MP e un chip di sicurezza

Il nuovo teaser di Axon 40 rivela che Axon 40 Pro sarà dotato di un sensore da 100 MP che molto probabilmente sarà il sensore ISOCELL HM2 di Samsung, dato che il colosso sudcoreano è attualmente l’unico in grado di produrre un sensore con una risoluzione così elevata.

La dimensione del sensore è 1/1,33″ e supporta PDAF, Laser AF e OIS, inoltre l’immagine mostra anche 6 strati suggerendo un vero obiettivo 6P con un’apertura f/1.8.

ZTE ha anche confermato che la gamma Axon 40 integrerà uno speciale chip di sicurezza che eleverebbe la protezione dell’hardware a un livello superiore.

Questo chip di sicurezza sarà anche il primo per l’azienda e sebbene non siano noti dettagli sulle sue caratteristiche, è probabile che proteggerà dati sensibili come impronte digitali, password e informazioni sulle carte di credito, risultando meno vulnerabile rispetto alle soluzioni convenzionali.

Tra una settimana tutti i dettagli della serie ZTE Axon 40 saranno svelati, ma come spesso accade l’azienda probabilmente rivelerà altri dettagli nei giorni che precedono l’evento.

In copertina: ZTE Axon 30 Ultra

