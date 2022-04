Gli smartphone e i tablet della famiglia Samsung Galaxy possono contare su un’app di editor di foto integrata molto apprezzata dagli utenti, in quanto grazie ad essa è possibile ritagliare le immagini, aggiungere vari effetti e rendere speciali le foto appena catturate.

Il team di sviluppatori del colosso coreano ha dato di recente il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione Editor Immagini con l’implementazione di una serie di correzioni di bug.

Le novità dell’app di editor di immagini di Samsung

Il produttore coreano aggiunge di tanto in tanto nuove funzionalità alla sua app di fotoritocco, come per esempio è avvenuto nei mesi scorsi in occasione del lancio della serie Samsung Galaxy S22, quando nell’app sono stati introdotti nuovi strumenti per la rimozione degli oggetti. E così oggi gli smartphone e i tablet Samsung Galaxy più recenti consentono agli utenti di rimuovere ombre e riflessi da foto e immagini con una certa semplicità.

L’ultimo update rilasciato dal team di sviluppatori del colosso coreano non introduce nuove funzioni, limitandosi ad apportare la risoluzione ad alcuni dei bug riscontrati dagli utenti con le precedenti versioni dell’applicazione (e ciò potrebbe anche variare a seconda del dispositivo che si prende in considerazione).

La nuova versione dell’app ha un “peso” di circa 118 MB e dovrebbe migliorare nel complesso l’esperienza offerta agli utenti (purtroppo nel changelog ufficiale si fa riferimento genericamente a “risoluzioni di bug”).

Come procedere all’aggiornamento dell’app

Per scaricare e installare l’aggiornamento all’ultima versione di Samsung Editor Immagini i possessori di uno degli smartphone del colosso coreano possono aprire il Galaxy Store, toccare il pulsante menu ad hamburger in alto a sinistra sullo schermo e selezionare Aggiornamenti.

Ma è anche possibile procedere all’aggiornamento dell’app dall’interno dell’applicazione stessa, toccando la notifica relativa alla disponibilità della nuova versione.

