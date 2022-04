Ritorna una promozione particolarmente allettante da parte di Banca ING Direct che permette di ricevere in regalo un buono Amazon del valore di 100 Euro gratuitamente. Ottenerlo è molto semplice: è sufficiente infatti aprire un ING Conto Corrente Arancio e attivarlo facendo un versamento di qualsiasi entità, anche piccolo.

Come ottenere il buono Amazon da 100€

L’iniziativa promozionale è spiegata molto bene alla pagina dedicata della banca ING Italia. Tutti coloro che decideranno di aprire un Conto Corrente Arancio di ING entro e non oltre oggi 28 aprile 2022 avranno diritto a ricevere un buono Amazon del valore di 100 euro. Il buono potrà essere speso sull’acquisto di qualsiasi prodotto sottostando alle classiche regole di utilizzo Amazon.

I passaggi per ottenerlo sono pochi e semplici:

Aprire un Conto Corrente Arancio dalla pagina dedicata alla promozione entro il 28 aprile 2022; Attivarlo accreditando una somma di qualsiasi cifra (ad esempio tramite un bonifico da un altro conto) entro il 16 maggio 2022; Attendere l’erogazione automatica del buono Amazon da 100 euro, il tutto avverrà tramite comunicazioni via email.

Costi ING Conto Corrente Arancio

La cosa più interessante è che il Conto Corrente Arancio di ING Italia è totalmente gratuito, non prevede costi di apertura né di gestione del conto ma solo in caso di prelievo (0,75 euro) o di bonifici fatti al telefono (2,50 euro). Chi però accredita lo stipendio o la pensione non avrà nessun costo in quanto può attivare, gratuitamente, il Modulo Zero.

Inoltre, le condizioni e regolamento non prevedono nessun limite di tenuta del conto corrente. Per approfittare dell’iniziativa e ottenere il buono Amazon da 100 Euro vi basta recarvi sul sito ING Italia e procedere con l’apertura del conto.



Proprio come spiegato nel regolamento, l’erogazione del premio avverrà entro 180 giorni dalla conclusione della promozione, fissata al 16 maggio 2022. Una volta verificato il requisito di attivazione del conto entro tale data, chi avrà diritto al regalo riceverà una mail dove dovrà confermare la volontà di riceverlo entro 90 giorni.