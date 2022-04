Nelle scorse ore OPPO ha confermato di avere in programma per il 24 aprile un evento in occasione del quale presenterà ufficialmente la serie OPPO K10.

Ebbene, in attesa dell’evento di lancio, sul sito Web cinese del produttore è stata già pubblicato la pagina dedicata a questa nuova serie di smartphone, che potrà contare su due modelli: OPPO K10 5G e OPPO K10 Pro 5G.

Le principali caratteristiche di OPPO K10 5G e K10 Pro 5G

Iniziando dal modello “base”, lo smartphone sarà animato da un processore MediaTek Dimensity 8000 Max e potrà contare su un ampio display con un foro in alto a sinistra per la fotocamera frontare e il supporto ad un refresh rate fino a 120 Hz.

Tra le altre caratteristiche di OPPO K10 5G già anticipate dal produttore cinese vi sono un sistema di raffreddamento a liquido, un motore lineare X-axis e due colorazioni (Ice Blue e Dark Night).

Passando alla versione Pro, tra le sue principali feature vi saranno un processore Qualcomm Snapdragon 888, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W con tecnologia SuperVOOC), una fotocamera frontale da 16 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel con OIS, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel) e due colorazioni (Titanium Black e Clear Blue).

Stando a quanto è emerso in passato dal database del TENAA, OPPO K10 5G dovrebbe poter contare su un display LTPS LCD da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+ e su una fotocamera primaria da 64 megapixel mentre il modello “Pro” dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,62 pollici con risoluzione Full HD+. Entrambi i modelli dovrebbero vantare 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da OPPO per scoprire in quali mercati saranno lanciati i due smartphone e in quale fascia di prezzo si andranno a posizionare.