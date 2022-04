Gli utenti che sfruttano in accoppiata un notebook e un tablet del produttore sudcoreano potranno usufruire del nuovo Samsung Multi control che gli permetterà di sfruttare determinate periferiche, come mouse e tastiera, su due dispositivi accoppiati al fine di migliorare la produttività.

Non vi suona nuovo, vero? E infatti non lo è. Sebbene non sia la prima volta che due produttori si ispirino a vicenda, questa volta Samsung ha letteralmente preso e copiato una funzionalità introdotta da Apple con iPadOS 15 e macOS 12.3 Monterey per sfruttare le periferiche, in combinata, sugli iPad e i computer mac.

Samsung Multi control copia spudoratamente il Controllo Universale di Apple

Samsung ha implementato un approccio praticamente identico all’interno dei nuovi Galaxy Book2 che funzionano in accoppiata ai Galaxy Tab S8.

I tablet funzionano in accoppiata con i notebook, fungendo da secondo schermo e offrendo numerosi controlli e opzioni azionabili tramite lo schermo tattile: con il nuovo Samsung Multi control, invece, potrà essere utilizzato tramite i Galaxy Book2 attraverso una tastiera o un mouse collegati al notebook.

Per renderla più semplice, Samsung Multi control consentirà di condividere mouse e tastiere collegate ai Galaxy Book2 con i Galaxy Tab S8, permettendo anche di trascinare i file tra i due dispositivi. Esattamente come succede tra computer mac e iPad nel mondo Apple.

La stessa Samsung ha condiviso un video su YouTube che spiega il funzionamento del “nuovo” Multi control.

Pensate che Samsung abbia fatto bene a copiare una funzionalità del genere da Apple e che vi possa tornare utile o avreste preferito qualcosa di diverso e più originale?

Potrebbe interessarti anche: Migliori tastiere: ecco i nostri consigli e Migliori mouse: ecco i nostri consigli