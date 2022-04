La popolare applicazione Waze si rinnova lanciato una nuova funzionalità di navigazione che introduce quella che l’app chiama l’esperienza di guida Rétro. Si tratta di un nuovo tema che va a personalizzare l’applicazione per la navigazione garantendo un vero e proprio salto indietro nel passato. Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra tre periodi “storici”: gli anni’70, ’80 e ’90. In questo modo, anche con un’auto moderna è possibile rivivere i decenni passati. Ecco i dettagli:

Waze si rinnova permettendo agli utenti di rivivere i magnifici anni ’70, ’80 e ’90

Sono disponibili su Waze tre nuovi “Umori” (Moods) che consento agli utenti di personalizzare l’applicazione di navigazione con temi ispirati agli anni ’70, ’80 e ’90. Per chi ha qualche anno in più c’è, quindi, la possibilità di rivivere gli anni passati andando a personalizzare al meglio l’app di navigazione. Per i più giovani, invece, questi nuovi temi consentono di fare un salto nel passato, scoprendo lo stile che ha caratterizzato i tre decenni citati.

Per gli anni ’70 c’è Trendy, per gli anni ’80 troviamo, invece, A palla!, con tanto di stereo portatile, mentre per gli anni ’90 c’è Al top. Gli utenti hanno la possibilità di impostare il nuovo Mood, scegliendo tra le opzioni disponibili, andando a selezionare “Il mio Waze”, cliccando sul proprio nome utente e poi andando in Umori > Mood. Da notare che le possibilità di personalizzazione dell’app non si esauriscono qui.

Per gli utenti c’è, infatti, anche la possibilità di scegliere l’icona di navigazione, andando ad impostare il mezzo più rappresentativo, in base ai propri gusti. Per rivivere gli anni ’70 c’è, naturalmente, l’Hippie Van, vero e proprio simbolo di un’epoca. Scegliendo gli anni ’80 si potrà contare sul Bolide Rosso, un chiaro riferimento alle supercar che hanno segnato quel periodo. Negli anni ’90 è possibile impostare la classifica due posti SUV4EVA.

Sostituire il puntatore dell’app, impostando il veicolo preferito, è semplice. Basta andare in Il mio Waze > Impostazioni > Visualizzazione mappa > Icona auto. Da notare, infine, che le opzioni di personalizzazione non finiscono qui. Per gli utenti c’è la possibilità di cambiare la voce del navigatore dell’app puntando su di un eccentrico DJ anni ’70, un coach di aerobica degli anni ’80 e una pop star degli anni ’90 (non disponibile però in italiano).