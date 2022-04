Samsung Galaxy A53 5G è stato lanciato sul mercato soltanto lo scorso mese ma ciò non impedisce alla community che ruota attorno all’OS di Google di essere già proiettata sul suo successore, smartphone che dovrebbe essere commercializzato con il nome di Samsung Galaxy A54.

E così nelle scorse ore dalla collaborazione tra il designer Technizo Concept e lo staff di Let’s Go Digital è arrivato un concept che prova a immaginare come potrebbe essere lo smartphone di fascia media che Samsung lancerà nel 2023.

Ecco come potrebbe essere Samsung Galaxy A54

Technizo Concept immagina per Samsung Galaxy A54 un design caratterizzato da cornici simmetriche su tutti e quattro i lati, con un effetto finale che dovrebbe ricordare quello di Samsung Galaxy S22.

Lo smartphone dovrebbe poter contare su un display Super AMOLED da 6,5 pollici (anche se non è possibile escludere che il produttore decida di puntare su un pannello leggermente più piccolo) con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy A54 dovrebbe vantare frontalmente il medesimo sensore da 32 megapixel già adottato nelle precedenti generazioni mentre posteriormente lo smartphone potrebbe fare affidamento su una quadrupla fotocamera posizionata in un’isola di forma rettangolare (con un sensore primario almeno da 64 megapixel). Probabilmente a livello software verranno implementati dei miglioramenti per gli scatti notturni.

Ancora è troppo presto per sbilanciarsi sul possibile processore di tale smartphone mentre per la memoria non dovrebbero esservi particolari novità rispetto al modello di quest’anno (6 GB o 8GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione).

Tra le altre caratteristiche del device non dovrebbero mancare Android 13, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W) e il supporto MicroSD mentre non dovrebbe esserci un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Vi piacerebbe se fosse davvero così Samsung Galaxy A54?

