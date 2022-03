Polestar 2, la prima auto elettrica ad essere arrivata sul mercato con Android Automitive, è finalmente pronta per un nuovo importante aggiornamento: stiamo parlando di Android 11, update per il quale è stato dato il via al rilascio.

In particolare, la versione software P2.0 è ora disponibile per i modelli del 2021 e del 2022 di Polestar 2 e porta su questi veicoli Android Automotive 11 (si tratta del secondo major update per la serie del 2021, lanciata con a bordo Android 9 e già aggiornata ad Android 10).

Le novità di Android Automotive 11 per Polestar 2

Stando a quanto si apprende dal changelog ufficiale pubblicato dal produttore automobilistico, con questa versione software vengono introdotte nuove categorie di app e future funzionalità.

Ma non mancano miglioramenti attuali, come quello relativo alla ricezione audio o la risoluzione del problema che causava l’interruzione della navigazione GPS quando si cambiava profilo nell’auto.

Con questo aggiornamento migliora anche l’app Polestar, inclusi lo stato di carica in tempo reale e un più ampio controllo sulle impostazioni climatiche.

Questo è il changelog ufficiale:

Android R: ultimo sistema operativo Android Automotive disponibile che abilita nuove categorie di app e funzionalità future.

Miglioramenti alle funzionalità dell’auto: Miglioramenti alla stabilità della connettività. Ricezione radio migliorata. Miglioramenti alla stabilità della navigazione per la posizione GPS e correzione del bug dell’interruzione della navigazione quando si cambia profilo.

Miglioramenti alla funzionalità dell’app Polestar: Stato di carica (SOC): miglioramenti della stabilità e stato SOC in tempo reale disponibili durante la ricarica. Miglioramenti della stabilità per lo stato di blocco. Miglioramenti della stabilità dei timer della temperatura e maggiore frequenza degli aggiornamenti di stato.



Non c’è da stupirsi per il rilascio di tale aggiornamento, in quanto il settore delle auto elettriche è uno di quelli più vivaci per quanto riguarda il mondo della tecnologia e il sempre più elevato livello di competitività tra i vari brand comporta una grande attenzione anche per le soluzioni dell’intrattenimento e dei vari servizi servizi integrati a bordo.