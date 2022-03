La primavera è finalmente arrivata e anche il team di sviluppatori di Niagara Launcher ha deciso di dare il benvenuto alla nuova stagione rilasciando un importante aggiornamento, soprannominato per l’occasione Spring Update.

Come da tradizione per questo popolare launcher Android, la nuova versione è disponibile al momento solo in versione beta e sarà rilasciata in quella stabile attraverso il Google Play Store nel giro di un paio di settimane.

Le novità di Niagara Launcher

Il team di sviluppatori spiega che con tale aggiornamento vuole aiutare gli utenti che desiderano effettuare un po’ di “pulizie di primavera” e riorganizzare la schermata principale dello smartphone, rimuovendo gli elementi inutili.

E così, quando si accede alla schermata di modifica, Niagara Launcher ora informa gli utenti sui preferiti che usano raramente. Inoltre il launcher mostra una finestra che ricorda quali sono le app installate di recente (in modo da suggerire agli utenti di disinstallare quelle che effettivamente non usano) e introduce il riepilogo delle notifiche, una soluzione che dovrebbe aiutare gli utenti a ridurre le interruzioni senza perdere gli aggiornamenti forniti dalle varie app.

Ultimamente il team di sviluppatori ha sperimentato le API Android più recenti e le capacità di vibrazione migliorate dei nuovi smartphone e ciò gli ha permesso di introdurre un feedback più tattile che si adatta in qualche modo al design e all’interfaccia del launcher e un esempio di tale novità è rappresentato dalla barra di scorrimento laterale con l’alfabeto:

Sono stati aggiunti anche ulteriori feedback tattili tra le varie funzionalità del launcher. Ovviamente questa esperienza può essere disabilitata nel caso in cui non sia adeguatamente supportata dallo smartphone o se, comunque, non dovesse essere ritenuta piacevole.

Infine, con tale update vengono introdotte altre novità, come il ridimensionamento automatico dei caratteri personalizzati, una nuova animazione di avvio, la risoluzione di un bug che bloccava i widget e di un bug con la Modalità scura di Xiaomi, il supporto a Material You per aggiornare automaticamente i pacchetti di icone, un nuovo sfondo a tema primaverile, la risoluzione di bug relativi al calendario e al tasto Indietro.

Come scaricare le nuove versioni

Se desiderate provare in anticipo le novità attraverso le versioni beta di Niagara Launcher, potete trovare la pagina dedicata al programma di test seguendo questo link. La versione stabile del launcher è invece disponibile sul Google Play Store: