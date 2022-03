Dopo un 2021 in cui si è dedicata parecchio al mercato dei rugged phone, che hanno rappresentato la metà delle novità annunciate, UMIDIGI sembra pronta a tornare nel mercato degli smartphone “tradizionali” con un nuovo modello, il primo di una nuova generazione che andrà ad arricchire la popolare serie A del produttore cinese.

UMIDIGI A13 Pro, il primo di una nuova serie

Manca ancora la conferma ufficiale del produttore, ma un leaker affidabile ha messo online le prime immagini di UMIDIGI A13 Pro, il prodotto più importante della serie A13, mostrando un ritorno a un design tradizionale dopo le escursioni tra i rugged phone.

I primi render, che vedete in copertina e nell’immagine qui sotto, ci mostrano un dispositivo le cui linee ricordano quelle della serie A11, con un design piatto ai bordi, che risponda quello dei più recenti iPhone, con una serie di colorazioni che rispecchiano le attuali tendenze di mercato. Sarebbero cinque, almeno stando alle immagini, le colorazioni in cui UMIDIGI A13 Pro sarà lanciato sul mercato.

Oltre a un classico senza tempo come il nero, dovremmo trovare due tonalità di blu, una versine viola e una colorazione oro. Tutti, a quanto pare, accomunati dalla cover posteriore con puntini luccicanti, un’idea che ricorda parecchio quella attuata da OPPO su alcuni modelli della serie Reno. E su tutte le colorazioni sono ben visibili il brand del produttore e il motto “Beyond Dreams“.

La tripla fotocamera posteriore richiama immediatamente quella utilizzata da Apple con i più recenti iPhone, ma al momento le caratteristiche complete sono sconosciute. A quanto pare ci sarà un sensore principale da 48 megapixel, affiancato da due sensori su cui ancora non ci sono dettagli.

Nella parte frontale UMIDIGI ha scelto una soluzione con notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale, mentre ritorna il pulsante sul lato sinistro la cui funzione sarà personalizzabile da parte dell’utente. Presenti anche un connettore USB Type-C e uno da 3,5 millimetri per le cuffie, una rarità di questi tempi.

In ogni caso le notizie sono ancora frammentarie, UMIDIGI non si sbilancia ma è possibile che solo alcune delle colorazioni mostrate in anteprima venga effettivamente commercializzata. Possiamo inoltre dedurre, dal design e dalle soluzioni scelte dal produttore, che UMIDIGI A13 Pro sia un modello di fascia medio-bassa, anche se in mancanza di una scheda tecnica completa si tratta solo di ipotesi.

Il lancio dovrebbe essere previsto nelle prossime settimane, per cui è più che probabile che a breve scopriremo altri dettagli su questo smartphone.

