Samsung ha deciso di sospendere le spedizioni di prodotti, dagli smartphone ai chip, dirette in Russia; la decisione segue quando fatto da altri grandi brand come Apple e Microsoft in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

Lo stop alle esportazioni riguarda tutti i prodotti del colosso sud coreano, come detto includendo smartphone, microchip e elettronica di consumo. Samsung ha inoltre donato 6 milioni di dollari per gli sforzi umanitari nella regione.

Operare economicamente in Russia starebbe diventando inoltre molto complesso, sia a causa delle sanzioni imposte al paese, sia per i blocchi nelle transazioni e il crollo del Rublo, la moneta russa.

La decisione di Samsung segue quanto già comunicato da altri grossi nomi nel settore tecnologico, da Microsoft ad Apple, la quale ha non solo bloccato le vendite di iPhone e limitato i servizi Apple Pay in Russia, ma ha anche rimosso le app RT News e Sputnik News dall’App Store al di fuori del paese.

Anche HP – il primo fornitore di PC in Russia – e Intel hanno deciso di bloccare le esportazioni verso il paese.

Prima della scelta di Samsung, Mykhailo Fedorov, vice primo minostro Ucraino, aveva scelto Twitter e una lettera indirizzata al vicepresidente del colosso tecnologico per chiedere aiuto e in particolare la cessazione delle forniture tecnologiche alla Russia; l’obiettivo sarebbe quello motivare i giovani russi a prendere posizione contro l’invasione portata avanti dal Cremlino.

@Samsung, I urge you to take a step towards world peace! As long as Russian tanks and missiles bomb kindergartens and hospitals in Ukraine, your cool equipment cannot be used by Russians! pic.twitter.com/xjOInduclD

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 4, 2022