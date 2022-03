Sono passate solo poche ore dalla presentazione di POCO M4 Pro, il nuovo smartphone dedicato alla fascia medio-bassa del mercato del brand nato da una costola di Xiaomi. Arrivato a qualche mese di distanza dalla versione 5G, lo smartphone presentato al MWC 2022 mostra parecchie differenze rispetto alla controparte dotata di supporto alle reti di quinta generazione.

Scopriamo POCO M4 Pro

Il nuovo smartphone, ad esempio, è il primo della serie M a montare uno schermo AMOLED, così da offrire una soluzione che fino a poco tempo fa era destinata solamente a modelli molto più costosi. Da segnalare la frequenza di aggiornamento a 90 Hz, per immagini più fluide in ogni situazione, mentre la tecnologia AMOLED permette di avere colori più vividi e maggiormente ottimizzati.

Previous Next Fullscreen

Cresce anche il comparto fotografico, che può contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel, così da poter realizzare scatti di qualità in ogni situazione. Ad affiancare il sensore principale troviamo un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e uno per gli scatti macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale, con una risoluzione di 16 megapixel è alloggiata in un foro nello schermo, con la soluzione punch hole.

Sotto la scocca trova posto un chipset MediaTek Helio G96, realizzato con processo produttivo a 12 nanometri, con CPU octa core, affiancato da 6-128 GB o 8-256 GB di memoria, con la possibilità di utilizzare microSD fino a 1 TB per espandere lo spazio di archiviazione. Grazie alla tecnologia Dynamic RAM Expansion è inoltre possibile aggiungere fino a 3 GB di RAM, utilizzando la memoria interna per creare una RAM virtuale aggiuntiva.

Ottima anche l’autonomia, grazie a una batteria da 5.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida a 33 watt. In questo modo è possibile coprire fino a due giorni senza particolari problemi e ricaricare completamente la batteria in circa un’ora, per essere rapidamente pronti all’uso. Il tutto senza spese aggiuntive, visto che nella confezione di vendita è già presente un caricabatterie da 33 watt.

Il sistema operativo è Android 11, sul quale gira l’interfaccia personalizzata MIUI 13, la più recente interpretazione sviluppata da Xiaomi, con numerose novità e ottimizzazioni, Numerose le funzioni dedicate alla fotocamera, per ottenere scatti creativi in ogni occasione.

Pur difettando della connettività 5G, questo POCO M4 Pro non delude dal punto di vista delle connessioni: supporta le reti 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti in mobilità, GPS e connettore USB Type-C per la ricarica della batteria e la connettività a un computer. La certificazione IP53 ne garantisce la resistenza a schizzi d’acqua e pioggia, rendendolo meno delicato di altri modelli presenti nella stessa fascia di prezzo.

Offerta di lancio per POCO M4 Pro

Come accade spesso anche POCO M4 Pro può contare su un’ottima promozione di lancio, attiva su AliExpress, uno dei più grandi marketplace del mondo. Utilizzando i coupon presenti nella pagina potrete ottenere uno sconto di 20 euro rispetto al prezzo standard, per raggiungere una cifra davvero interessante, nelle tre colorazioni disponibili: POCO Yellow, Power Black e Cool Blue.

POCO M4 Pro è infatti in vendita a 179 euro nella versione 6-128 GB, mentre per POCO M4 Pro in versione 8-256 GB vi basteranno 229 euro. I prezzi indicati sono validi dalle 9:00 del 2 marzo alle 8:59 del 4 marzo. Avete dunque solo 48 ore per approfittare della promozione, alla quale potte accedere utilizzando il link sottostante.

Acquista POCO M4 Pro a partire da 179 euro

Informazione Pubblicitaria