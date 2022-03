Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dedicata agli smartphone Android: stiamo parlando della versione 2.22.6.6.

Le novità della versione 2.22.6.6 di WhatsApp Beta per Android

Nei ultime settimane è emerso che il team di sviluppatori di WhatsApp sta lavorando alle reazioni ai messaggi e alla visualizzazione delle relative informazioni per un futuro aggiornamento e con questa nuova release dell’applicazione Android è emerso che nei suoi progetti vi è anche un’apposita animazione per le reazioni.

Eccone una breve dimostrazione:

In pratica, nel momento in cui l’utente reagisce al messaggio ricevuto, l’applicazione mostra la relativa animazione.

Non si tratta di certo di una funzione unica ma ci conferma che gli sviluppatori stanno lavorando seriamente a questa nuova funzione e prestano attenzione anche ai più piccoli particolari, in modo da mettere a disposizione degli utenti una novità che possa essere “impeccabile” da ogni punto di vista.

Allo stato attuale la funzionalità delle reazioni ai messaggi è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe entrare in quella di test oppure essere implementata in una versione stabile dell’applicazione. In sostanza, ci sarà da avere ancora pazienza.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.6.6 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione dell’app di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

