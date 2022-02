Mobvoi ha lanciato una versione migliorata del suo popolare smartwatch TicWatch Pro 3: si tratta di un modello prettamente dedicato agli sportivi e che porta con sé alcuni interessanti miglioramenti software rispetto al suo predecessore.

TicWatch Pro 3 Sports, questo il suo nome, si caratterizza per una maggiore attenzione dedicata alle attività sportive supportate, che passano dalle 10 del precedente modello (come la corsa, il ciclismo, il nuoto e lo yoga) ad oltre 100, proponendosi così come una valida soluzione per chi desidera un assistente per le sessioni di allenamento.

Caratteristiche e prezzo di TicWatch Pro 3 Sports

E così tra gli sport supportati dal nuovo smartwatch di Mobvoi ci sono anche il calcio, lo sci, il tennistavolo e il rugby, tanto per citare alcune delle discipline aggiunte e dal punto di svista software è stato ottimizzato per fornire dati dettagliati sull’allenamento, come la durata, le calorie bruciate, la frequenza cardiaca e antri indicatori.

Tra le altre caratteristiche di TicWatch Pro 3 Sports troviamo anche l’algoritmo intelligente TicMotion, un sistema studiato per fornire una serie di suggerimenti professionali per vari sport (è in grado di riconoscere aumaticamente alcune attività, come la camminata, la corsa e il ciclismo, mostrando agli utenti ulteriori dati approfonditi, come ad esempio il numero di bracciate nel nuoto).

TicWatch Pro 3 Sports può inoltre contare su un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel e su un secondo schermo FSTN LCD in alto, un processore Qualcomm Snapdragon 4100, una scocca in acciaio inossidabile 316L, un sensore per il rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue, una batteria da 577 mAh e Wear OS by Google.

In Cina il nuovo smartwatch di Mobvoi è disponibile per il pre-ordine al prezzo di 1.999 yuan (pari al cambio a circa 280 euro). Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se sarà lanciato anche in Europa.

