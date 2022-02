A poche ore dalla commercializzazione di Black Shark 4 Pro, arrivato sui mercati internazionali a distanza di qualche mese dalla sua presentazione ufficiale, è già tempo di promozioni per uno degli smartphone più interessanti per gli appassionati di gaming. Grazie a Goboo infatti, potete ottenere un forte sconto e portarvi a casa uno smartphone particolarmente performante a un prezzo decisamente competitivo.

Black Shark 4 Pro già in promozione

Per i più distratti, o per chi si fosse perso la presentazione, vediamo innanzitutto di riepilogare la scheda tecnica e le principali funzioni del nuovo smartphone. Si parte da uno schermo E4 AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) con luminosità di picco di 1.300 nit, frequenza di refresh a 144 Hz e supporto HDR10+.

Lo schermo ha un touch sampling rate di 720 Hz, che permette di uttenere un ritardo nel tocco di appena 8,3 millisecondi, il più basso della categoria, per garantire la massima responsività e reattività anche nelle azioni di gioco più frenetiche. E grazie a un nuovo algoritmo e a una messa a punto particolarmente accurata è stato possibile ottenere una precisione di 0,004 millimetri, la più bassa nell’industria della telefonia mobile. In questo modo anche quando starete guardando un nemico attraverso il mirino telescopico con zoom 8x potete stare certi di colpire il punti esatto che avete scelto.

Black Shark 4 Pro ripropone anche la tecnologia Magic Press, in grado di rilevare la pressione a schermo con 7 diversi livelli e la possibilità di mappare le funzioni, con un netto miglioramento sul rilevamento dei tocchi involontari, per garantire la miglior esperienza di gioco possibile. Black Shark ha utilizzato la tecnologia punch hole per alloggiare la fotocamera frontale all’interno di un foro di dimensioni molto contenute, basti pensare che il diametro è di appena 2,76 millimetri.

Sotto la scocca trova posto uno Snapdragon 888, con processore octa core e GPU Adreno 660, a cui si affiancano 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 a 6400 MHz e 128 o 256 GB di memoria interna, non espandibile, di tipo UFS 3.1. Per tenere sotto controllo le temperature, e garantire prestazioni costanti nel tempo, il produttore ha sviluppato e utilizzato un sistema di raffreddamento “a sandwich”, che incrementa del 30% la dissipazione del calore e riduce la temperatura della CPU di ben 18 gradi.

Processore e memorie sono a diretto contatto con una piastra in rame che aiuta a smaltire rapidamente il calore e una serie di sensori intelligenti comunica in tempo reale le temperature al sistema, così da permettere regolazioni istantanee. Molto curata la parte della connettività, con supporto alle reti 5G e al WiFi 6E, con un particolare disegno a X delle antenne che consente di avere un segnale sempre forte e stabile.

Buono anche il comparto fotografico, pur non essendo il vero punto di forza del dispositivo, con tre sensori al posteriore e uno, da 20 megapixel, al frontale. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 64 megapixel (f/1.79) affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel(f/2.2) e da un sensore macro da 5 megapixel (f/2.4)

Uno degli elementi caratteristici di Black Shark 4 Pro è indubbiamente rappresentato dai trigger dorsali magnetici, che si sollevano dallo smartphone con una leggera pressione, offrendo dei controlli precisi e personalizzabili per essere sempre competitivi nelle sessioni di gioco. Ma Blackshark non ha trascurato nemmeno la parte audio, che è stato premiato da DXOMARK, che lo ha posto in cima a questa speciale classifica. Sono presenti due speaker stereo lineari, con una camera sonora sovradimensionata, e le tecnologie DTS e Cirrus Logic per offrire un audio di qualità assoluta.

Buona la batteria, con una capacità di 4.500 mAh, assistita dalla ricarica rapida a 120 watt. Se anche doveste scaricarla in seguito a un utilizzo molto intenso vi basteranno meno di 15 minuti per riportarla al 100%, giusto il tempo di una doccia o di uno spuntino veloce.

Chiudiamo con una menzione per JOYUI 12, l’interfaccia basata su MIUI 12 e Android 11, riccamente personalizzata da Black Shark per offrire il meglio in termini di personalizzazione. È possibile impostare i parametri per ogni app, per regolarne le prestazioni, attivare la modalità non Disturbare per ognuna di esse e mappare in modo unico tasti e sensore di pressione. E se siete stufi di premere tasti virtuali sullo schermo potete attivare il Motion Sensing, che utilizza il giroscopio per tracciare i movimenti dello smartphone e consentire un controllo diverso dal solito.

Offerte di lancio

In occasione della commercializzazione di Black Shark 4 Pro sono state approntate diverse promozioni. Su Amazon ad esempio è possibile acquistare la versione 8-128 GB a 529 euro e quella 12-256 GB a 619 euro, con 50 e 60 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

Potete rivolgervi al sito ufficiale, che offre un coupon da 30 euro da togliere al prezzo di 579 e 679 euro delle due versioni, oppure sfruttare la promo di lancio di Goboo. Lo store online cinese, che spedisce dall’Europa, ha una splendida promo di lancio, valida solo fino al 27 febbraio.

Potete infatti risparmiare 80 euro rispetto al prezzo di listino, a cui aggiungere altri 10 euro, 5 con il coupon GOBOO995 e 5 euro con un coupon riservato ai nuovi iscritti. Pagherete così 489 euro il modello 8-128 GB e 589 euro quello da 12-256 GB, prezzi davvero strepitosi.

In promozione anche le cuffie BlackShark JoyBuds, che possono essere acquistate su Amazon al prezzo scontato di 29,99 euro invece di 59,99 euro (solo 100 pezzi disponibili) utilizzando il codice S95869X4

Informazione Pubblicitaria