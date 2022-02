Il team di Kaspersky ha pubblicato un interessante report relativo al mondo mobile e in particolare ai pericoli rilevati nel corso del 2021.

Sono numeri a dir poco impressionanti quelli pubblicati da Kaspersky e che ci confermano che il settore mobile è pieno di insidie tra trojan, malware e ransomware, soprattutto per gli utenti meno esperti o per quelli che non rispettano le basilari norme di precauzione.

Ecco com’è andato il 2021 secondo Kaspersky

Questo è il resoconto delle rilevazioni di Kaspersky nel 2021:

3.464.756 pacchetti di installazione dannosi (in calo di 2.218.938 rispetto all’anno precedente)

pacchetti di installazione dannosi (in calo di 2.218.938 rispetto all’anno precedente) 97.661 nuovi Trojan bancari mobile

nuovi Trojan bancari mobile 17.372 nuovi Trojan ransomware mobile

Per fortuna c’è anche una buona notizia: a dire dello staff di Kaspersky, infatti, nel corso del 2021 si è osservata una tendenza al ribasso del numero di attacchi subiti dagli utenti mobile.

Purtroppo gli attacchi stanno anche diventando più sofisticati sia in termini di funzionalità del malware che di vettori e ciò rende più elevato il livello di insidie a cui gli utenti mobile sono esposti.

Nonostante i grandi sforzi di Google, sono ancora tanti i malware scovati dagli esperti di sicurezza in applicazioni pubblicate sul Google Play Store e tra gli esempi che vengono fatti vi sono Joker Trojan (che scrive le vittime ad abbonamenti a pagamento), Facestealer Trojan (che ruba le credenziali degli account Facebook) e vari trojan relativi alle applicazioni bancarie.

Lo staff di Kaspersky fa inoltre presente che nel Google Play Store vi sono anche varie app di truffa, come ad esempio quelle che imitano i servizi per la richiesta di prestazioni sociali e che invece reindirizzano gli utenti su pagine che richiedono i loro dati e il pagamento di una somma.

Nel 2021, come negli anni precedenti, la quota maggiore di attacchi agli utenti mobile riguarda i malware (80,69%) e anche la quota di attacchi basati su adware ha continuato a crescere (arrivando al 16,92% contro il 14,62% ​​del 2020) mentre è diminuita la quota di attacchi RiskWare (il 2,38% contro il 3,21% del 2020).

Potete trovare il report integrale di Kaspersky seguendo questo link.