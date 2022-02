Nelle scorse ore Joao Dias, popolare sviluppatore di Tasker, ha dato il via al rilascio di una nuova versione di questa apprezzata applicazione per Android: stiamo parlando della versione 5.15.

Le novità della versione 5.15 di Tasker per Android

Ricordiamo che Tasker è uno degli strumenti per utenti avanzati più potenti su Android, in quanto consente di creare qualsiasi cosa, da semplici attività automatizzate sul dispositivo a sistemi più complessi: in pratica, si tratta di una soluzione che non pone molti limiti (soprattutto quando si dispone dei permessi di root) e con la nuova versione aumentano le potenzialità.

Con la versione 5.15 di Tasker viene introdotta l’icona dell’app dinamica di Android 13 e quella che segue è una dimostrazione pratica:

Ed ancora, tra le novità di questa release vi sono il supporto per le immagini negli appunti, i Custom Toasts e la possibilità di mostrare un’immagine in una finestra di dialogo di testo.

Inoltre con questa versione dell’applicazione viene introdotta una migliore gestione degli errori, in modo tale da consentire agli utenti di capire rapidamente cosa non ha funzionato e come apportare le necessarie correzioni. Non mancano, ovviamente, la risoluzione di qualche bug riscontrato nelle precedenti release e un miglioramento complessivo della stabilità dell’app.

A seguire un video con il quale lo sviluppatore ci mostra le novità introdotte con la versione 5.15 dell’applicazione. Buona visione:

Per quanto riguarda le altre funzionalità di Android 13, infine, lo sviluppatore ha reso noto che saranno introdotte con un un futuro aggiornamento di Tasker.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anteprima le varie novità introdotte con le versioni beta di Tasker, potete scaricare i relativi file APK da APK Mirror (trovate qui la pagina dedicata) e procedere alla loro installazione manuale.

La versione stabile dell’applicazione può invece essere acquistata sul Google Play Store attraverso il seguente badge: