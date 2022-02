All’inizio di quest’anno, Samsung ha ufficialmente presentato Galaxy S21 FE, smartphone dalle specifiche di alto livello, arrivato sul mercato forse un po’ tardi, e proposto inizialmente ad un prezzo un po’ troppo elevato (ma potete comunque approfittare delle offerte che vi abbiamo segnalato). Nonostante si tratti di un ottimo smartphone, non è esente da problemi, come del resto non lo è quasi nessun dispositivo: vediamo cosa hanno segnalato gli utenti sul forum di Samsung.

Galaxy S21 FE sembra soffrire di un problema alla frequenza di aggiornamento del display

Stando a quanto segnalato da alcuni utenti, in alcuni modelli di S21 FE ci sarebbe un problema con la frequenza di aggiornamento del display: il dispositivo in questione non ha un pannello con frequenza di aggiornamento variabile, questo vuol dire che funziona o a 60 Hz o a 120 Hz; nonostante ciò, in alcune circostanze, l’intera interfaccia utente rallenta vistosamente, presumibilmente al di sotto dei 60 Hz, rendendo l’esperienza di utilizzo particolarmente frustrante.

Il problema non sembra essere di natura hardware, quanto più software, il che è un’ottima notizia per gli utenti che stanno riscontrando questi disagi, non sarà necessario infatti provvedere alla sostituzione di alcuna componente fisica, ma basterà attendere il rilascio di un aggiornamento software che risolva il problema. Ad ogni modo non è da escludere che l’assistenza Samsung, prima di rilevare con certezza il problema, provveda comunque alla sostituzione del dispositivo; in realtà per ovviare al problema quando si presenta, è sufficiente spegnere e riaccendere lo smartphone, per farlo tornare alle condizioni di funzionamento ottimali. Non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito alla vicenda, ma come sempre, non mancheremo di tenervi informati sugli eventuali sviluppi.