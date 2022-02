Si avvicina la primavera e per gli appassionati di escursioni è il momento di preparare l’attrezzatura e rimettersi in movimento, dopo i rigori dell’inverno. Se vi piacciono le attività estreme non dovrebbe mancarvi un rugged phone, uno smartphone in grado di resistere a maltrattamenti, pioggia e sbalzi di temperatura, garantendovi magari un’ottima autonomia, perfetto quindi per uscite che durano più di un giorno.

Ulefone Power Armor 14

Se però non avete ancora uno smartphone resistente potrebbe essere il momento di acquistarlo e il momento è davvero propizio. Su Hekka infatti è ancora attiva la promozione relativa a Ulefone Power Armor 14, uno smartphone particolarmente interessante e disponibile a un prezzo molto allettante.

Prima però scopriamo Hekka, store online che si ispira a Heka, divinità egizia della magia e della medicina. Lo store punta a offrire una nuova esperienza di shopping online puntando sul prezzo ma anche su tutti quei servizi di contorno che troppo spesso sono trascurati. Velocità di spedizione, con la possibilità di tracciare in tempo reale gli spostamenti, la garanzia di avere prodotti al 100% originali, una cosa molto importante in un periodo in cui ci sono molto falsi in circolazione, e un servizio di assistenza sempre all’altezza, che punta a superare le aspettative del cliente.

Torniamo a Ulefone Power Armor 14, dotato di uno schermo HD+ (1600 x 720 pixel) da 6,52 pollici con tecnologia IPS e notch a goccia. Sotto la scocca, pensata per resistere ai maltrattamenti come sottolineano le certificazioni IP68 e IP69K, trova posto un MediaTek Helio G35, con CPU octa core e GPU ARM Mali-G76 MC4, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 64 GB.

Sono tre i sensori della fotocamera posteriore, con il principale da 20 megapixel(f/1.8), un sensore macro da 2 megapixel e un sensore per la profondità di campo, utile per i ritratti. Frontalmente invece è stato utilizzato un sensore da 16 megapixel (f/2.2) per i selfie. Buona anche la connettività, con supporto alle reti 4G, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e lettore di impronte digitali collocato sul tasto di accensione/sblocco.

Il sistema operativo è Android 11, senza alcuna personalizzazione e senza che siano presenti bloatware o annunci pubblicitari che possano rovinare l’esperienza d’uso. Il vero pezzo forte di Ulefone Power Armor 14 però, quello che lo rende perfetto per le escursioni di qualche giorno, è la batteria da 10.000 mAh che garantisce una lunga autonomia. E grazie alla ricarica rapida a 18 watt, affiancata dalla ricarica wireless a 15 watt, i tempi di ricarica non saranno esageratamente lunghi.

Tra le altre caratteristiche vale la pena ricordare anche la presenza di una radio FM in grado di funzionare perfettamente anche senza cuffie, per ascoltare la radio ovunque, e di un tasto personalizzabile per lanciare le applicazioni preferite con un semplice tocco. Fino al 28 febbraio potete approfittare della promozione di lancio di Hekka e portarvi a casa Ulefone Power Armor 14 a poco meno di 132 euro.

