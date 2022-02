Mancano pochi giorni all’evento nel corso del quale OPPO presenterà la nuova linea di prodotti Find X5, insieme a OPPO Pad, il primo tablet della compagnia cinese. Nelle ultime settimane si sono susseguite senza sosta anticipazioni sul tablet e, soprattutto, su OPPO Find X5 Pro, il flagship che dovrà raccogliere la pesante eredità di OPPO Find X3 Pro. Ricordiamo infatti che non esiste la linea X4, per i “problemi” di scaramanzia che contraddistinguono la maggior parte dei produttori cinesi.

OPPO Find X5 Pro: tutto quello che sappiamo

Ovviamente lo smartphone più atteso del lotto è OPPO Find X5 Pro, che sfoggerà una dotazione tecnica da primo della classe, senza farsi mancare davvero nulla. Ricordiamo che le informazioni che trovate riportate di seguito non provengono da OPPO ma sono frutto di indiscrezioni e anticipazioni, per cui le specifiche potrebbero differire da quelle finali.

Si partirà dunque da uno schermo AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel) con frequenza di refresh fino a 120 Hz e regolazione dinamica. Il display sarà ovviamente protetto da un Gorilla Glass Victus, l’attuale top di gamma di casa Corning, e integrerà un lettore di impronte digitali.

Sotto la scocca ci sarà il meglio della produzione attuale, a partire dallo Snapdragon 8 Gen 1, con CPU octa core a 3 GHz e GPU Adreno 730, con supporto per le reti 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC. Ci saranno inoltre 12 GB di RAM che potranno essere espansi in maniera virtuale per arrivare fino a 19 GB, mentre per quanto riguarda la memoria interna si parla di un solo taglio da 256 GB non espandibile.

OPPO ha curato ancora una volta in maniera maniacale il comparto fotografico, potendo contare sulla collaborazione con Hasselblad ma soprattutto sulla NPU (Neural Processing Unit) MariSilicon X, come ricorda la scritta posta proprio sulla fotocamera posteriore. Il sensore principale sarà un Sony IMX766 da 50 megapixel, con apertura f/1.7, affiancato dallo stesso sensore ma con apertura f/2.2 e lenti ultra grandangolari (FoV 110 gradi) e da un teleobiettivo da 13 megapixel (f/2.4) con uno zoom ibrido 5x.

Secondo alcune indiscrezioni inoltre la vera novità del nuovo comparto fotografico risiede nel sistema di stabilizzazione ottica, realizzato son uno stub ottico e una matrice mobile, al fine di ottenere un sistema molto simile a quello presente su iPhone 13. Questa soluzione dovrebbe quindi consentire di ottenere scatti più luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione e video di qualità migliore.

Nella parte frontale invece, all’interno di un foro posizionato nell’angolo superiore sinistro, è presente un sensore da 32 megapixel che dovrebbe offrire selfie di altissimo livello grazie, anche in questo caso, a un sistema di stabilizzazione. Molto buona anche la batteria, con i suoi 5.000 mAh, supportati dalla ricarica wireless e da quella SuperVOOC cablata, con una potenza massima di 80 watt, ottenibile con il caricabatterie che sarà presente nella confezione di vendita.

Per quanto riguarda il design troveremo vetro su entrambi i lati, nonostante le colorazioni Ceramic Black e Ceramic White facessero pensare a materiali diversi, Lo spessore sarà di 8,8 millimetri nel punto più sottile anche se crescerà parecchio in corrispondenza del modulo fotografico, che come sul modello precedente sarà caratterizzato da forme arrotondate nell’area di raccordo.

Curato anche il comparto audio, con speaker stereo e supporto alla tecnologia Dolby Atmos. Il sistema operativo infine sarà Android 12 sul quale girerà l’interfaccia personalizzata ColorOS 12.1.

OPPO Pad: tutti i dettagli

Di fronte a tanta opulenza tecnologica rischia di passare in secondo piano OPPO Pad, il primo tablet della compagnia cinese, che sarà presentato sempre il 24 febbraio. Anche se in questo caso le anticipazioni sono state meno numerose, siamo in grado di riepilogare in maniera abbastanza completa quella che sarà la scheda tecnica del nuovo dispositivo.

Si partirà da uno schermo QHD+ da 10,95 pollici, di tipo LCD e dotato di una frequenza di refresh di 120 Hz. Sotto alla scocca metallica, protetta da vetro anche nella parte posteriore, troverà posto uno Snapdragon 870 affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che dovrebbe essere l’unico taglio a disposizione.

I render confermano la presenza di una singola fotocamera posteriore, con una risoluzione di 13 megapixel, mentre nella parte frontale sarà inserito un sensore da 8 megapixel. Potremo trovare quattro speaker con supporto a Dolby Atmos e il supporto al WiFi 6 garantirà ottime prestazioni velocistiche in Rete.

La batteria infine avrà una capacità di 8.360 mAh e sarà supportata dalla ricarica rapida a 33 watt. Tra gli accessori ci sarà anche una stilo, anche se al momento non sappiamo se sarà inclusa nella confezione di vendita o se andrà acquistata separatamente.

Questi erano dunque i dettagli principali di OPPO Find X5 pro e OPPO Pad, che ricordiamo saranno presentati in patria giovedì 24 febbraio. Non ci sono dettagli sulla versione globale ma non è escluso che possano essere presenti al MWC 2022, in programma a partire da domenica a Barcellona.