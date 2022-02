MediaWorld lancia i MEGASCONTI con tanti prodotti in offerta ad un prezzo decisamente interessante. La nuova tornata di promozioni include diversi prodotti a prezzo scontato disponibili solo online e con consegna gratuita. Ci sono offerte per smartphone ma anche promozioni dedicate a tablet, smartwatch e tante altre categorie di prodotti.

Per sfruttare le nuove offerte di MediaWorld c’è tempo fino al prossimo 28 di febbraio. Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte MediaWorld disponibili con i nuovi MEGASCONTI che prendono il via questa settimana sullo store online della popolare catena di negozi d’elettronica.

Gli smartphone in offerta da MediaWorld con i MEGASCONTI

Tra le offerte migliori troviamo il Realme GT Neo 2 12/256 GB proposto in sconto a 449 euro invece di 549 euro. La promozione riguarda sia la versione Black che la versione Green dello smartphone che, ricordiamo, può contare sull’ottimo Snapdragon 870 offrendo quindi ottime prestazioni generali. In offerta c’è anche il Huawei nova 9 proposto a 449 euro invece di 499 euro (ma senza servizi Google).

In sconto c’è il Vivo Y72 5G che viene proposto al prezzo di 259 euro invece di 329 euro con la possibilità di ottenere un cashback di 30 euro. Tra le offerte c’è il TCL 20L+ proposto a 229,99 euro invece di 299,99 euro. Da notare che acquistando uno smartphone in sconto è possibile accedere ad un’ulteriore promozione che permette di attivare un abbonamento da 15 mesi a Microsoft 365 al prezzo dell’abbonamento da 12 mesi.

I tablet e gli accessori in offerta da MediaWorld con i MEGASCONTI

Chi è in cerca di un nuovo tablet può puntare sul Lenovo Tab P11, ottimo tablet Android con display da 11 pollici e risoluzione Full HD e SoC Snapdragon 662. Il tablet viene proposto a 209,30 euro, in netto sconto rispetto al listino di 299 euro. Da segnalare, per chi è in cerca di una soluzione più economica, la possibilità di puntare sul Lenovo Tab M10 con MediaTek Helio P22T. Il tablet in questione è proposto a 179,99 euro invece di 259,99 euro. Anche con i tablet è possibile accedere alla promozione che offre 15 mesi al prezzo di 12 per Microsoft 365.

Da segnalare anche gli sconti dedicati agli smartwatch Samsung. In offerta c’è il Galaxy Watch4 da 44 mm che viene proposto a 229,99 euro invece di 299 euro nelle varianti Black e Green. C’è poi il Watch4 da 40 mm in versione Pink Gold o in versione Black proposto a 219,99 euro invece di 269 euro. Da cogliere al volo anche l’offerta dedicata allo Xiaomi Mi Watch Lite che viene proposto al prezzo di 49,99 euro invece di 69,99 euro.

I prodotti elencati in precedenza sono solo una piccola selezione delle tante occasioni a disposizione con la nuova campagna MEGASCONTI Online Edition di MediaWorld. A disposizione degli utenti ci sono decine e decine di prodotti in sconto. Oltre a smartphone, tablet e smartwatch, infatti, è possibile sfruttare sconti dedicati a TV, piccoli e grandi elettrodomestici, notebook e PC desktop, prodotti di fotografia, mobilità elettrica e droni. Su tutti i prodotti in sconto c’è la consegna gratuita. Le promozioni termineranno il prossimo 28 febbraio. Per scoprire tutte le offerte potete dare un’occhiata al link qui di seguito:

Scopri qui le offerte dei MEGASCONTI di MediaWorld