La Rete è ricca di insidie, soprattutto per gli utenti meno esperti e la Polizia Postale nelle scorse ore ha reso noto che è in atto una nuova pericolosa campagna di phishing che ha ad oggetto il Green Pass.

Stando a quanto viene spiegato in un post su Facebook, infatti, le potenziali vittime ricevono un SMS che sembrerebbe provenire dal Ministero della Salute e con il quale vengono avvisate che il loro Green Pass è stato clonato.

Una nuova campagna di phishing con il Green Pass come protagonista

Ed è qui che arriva il pericolo: nell’SMS in questione, infatti, è incluso un link che, se cliccato dalla vittima, la conduce ad un sito malevolo con l’intento di rubare i suoi dati bancari.

Ecco la segnalazione pubblicata dalla Polizia Postale:

#Attenzione, è in atto una nuova tipologia di #phishing, che sfrutta la comunicazione del Ministero della Salute per l’invio al cittadino del link al download del #greenpass.

L’attacco si realizza nell’invio ai soggetti di un #sms apparentemente proveniente dal Ministero della Salute (Min Salute) nel quale si allerta il cittadino che la sua certificazione verde risulta essere clonata. Il Messaggio contiene inoltre un link ad un sito malevolo, che induce a fornire i propri dati bancari ”.

NON APRIRE MAI LINK E ALLEGATI

CESTINA IL MESSAGGIO

Il consiglio della Polizia Postale in caso di ricezione di un SMS di questo tipo è sempre il solito: mai cliccare sui link in esso contenuti e mai scaricare gli allegati e procedere alla sua immediata eliminazione.

A ciò aggiungiamo un ulteriore consiglio, sempre valido per i casi in cui si ricevano SMS o anche messaggi email sospetti, ossia quello di segnalare il tutto alla Polizia Postale, in modo che possa prendere gli opportuni provvedimenti e avviare le necessarie indagini (trovate qui la pagina dedicata sul suo sito).