OnePlus Nord CE 2 5G è in arrivo, ma per conoscerlo in ogni dettaglio dovremo attendere ancora un paio di giorni. Lo smartphone sarà presentato il 17 febbraio 2022, ma la casa cinese ha deciso di stuzzicare la curiosità di tutti rilasciando anticipatamente qualche dettaglio riguardante il design (immagini comprese).

Il design di OnePlus Nord CE 2 5G si mostra nell’elegante Bahama Blue

OnePlus ha dichiarato di aver selezionato un nuovo design per il suo Nord CE 2 5G dopo un’attenta indagine e numerosi esperimenti. Le colorazioni previste per lo smartphone sono due e si chiamano Bahama Blue e Mirror Gray: quest’oggi il produttore ha deciso di mostrare la prima delle due, che si distingue per “un’esperienza tattile compatta e resistente alle impronte digitali“. La seconda vanta invece una finitura ad alto riflesso, con “quel tocco di audacia e futurismo tipica dei modelli Nord“.

Per OnePlus Nord CE 2 5G è stata scelta una soluzione ispirata alla ceramica, in grado di unire attrazione per gli occhi e comodità di utilizzo. La casa cinese dichiara di voler impressionare gli utenti fin dalla prima “presa”, per essere sicuri che questi si godano l’esperienza fin da subito. In base a quanto riportato ci sono voluti 20 esperimenti di design e 4 cicli di produzione di prova per arrivare allo smartphone finale.

Il modulo fotografico è stato integrato nella scocca grazie a una curvatura elegante, che ricorda un po’ la soluzione adottata da OPPO Find X3 Pro. Visto l’apprezzamento per l’audace versione Blue Marble del primo Nord, OnePlus ha deciso di continuare su questa strada con il nuovo smartphone optando per due varianti piuttosto vistose (la Bahama Blue soprattutto).

OnePlus Nord CE 2 5G sarà presentato ufficialmente il 17 febbraio 2022. Per il momento le indiscrezioni parlano di specifiche tecniche niente male, tra le quali spiccano display AMOLED da 6,4 pollici Full-HD a 90 HZ, SoC Mediatek Dimensity 900, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e batteria da 4500 mAh. Quanto state aspettando l’arrivo del nuovo smartphone Android?

