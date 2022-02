Tra le tante soluzioni disponibili per gli utenti Android che desiderano evitare “seccature telefoniche” una delle più popolari è senza dubbio rappresentata da Truecaller, che nei prossimi anni diverrà sempre più conosciuta.

Il team di questa piattaforma, che ha come obiettivo quello di effettuare la verifica dei contatti e il blocco delle comunicazioni indesiderate, ha annunciato di avere stretto delle importanti partnership con diversi produttori mondiali di smartphone Android per pre-caricare l’app Truecaller sugli smartphone in mercati chiave come l’India, l’Indonesia, la Malesia e l’America Latina.

Truecaller prova a conquistare alcuni mercati asiatici

Alan Mamedi, CEO e co-fondatore di Truecaller, ci tiene a precisare che sebbene la piattaforma sia già molto conosciuta in ambito Android, tale nuova iniziativa la aiuterà a raggiungere tutti quegli utenti meno esperti, per i quali scaricare un’app potrebbe non essere un’operazione così scontata.

Mamedi spiega che, grazie alla pre-installazione dell’ultima versione disponibile di Truecaller, gli utenti saranno in grado di sfruttare questo servizio in pochi secondi dalla configurazione del nuovo telefono.

L’obiettivo del team di Truecaller, pertanto, è riuscire a farsi conoscere in determinati mercati asiatici, nei quali al momento il servizio non ha raggiunto la popolarità che invece può vantare in altri Paesi, consapevole che ciò non significherà automaticamente un notevole aumento della base di utenti attivi (anche se, ovviamente, è questa la speranza degli sviluppatori).

Stando ai progetti di Truecaller, l’applicazione dovrebbe essere pre-installata su oltre 100 milioni di nuovi smartphone in diversi mercati nei prossimi due anni. Il team di questa popolare app ci tiene a sottolineare che gli utenti, sebbene troveranno Trueacaller sul proprio nuovo device, saranno sempre liberi di scegliere se usarla effettivamente.

Se non avete mai usato Truecaller e desiderate scoprire se questa app Android possa fare al caso vostro, potete scaricarla gratuitamente dal Google Play Store attraverso il seguente badge: