È arrivato sul mercato con grande ritardo, complice la carenza di chipset che sta tuttora attanagliando il mercato della tecnologia, ma Samsung Galaxy S21 FE sta avendo buoni risultati di vendita, grazie anche un repentino calo di prezzo e a numerose promozioni sostenute da Samsung stessa. il nuovo smartphone è passato sui banchi di DXOMARK, dove è stato sottoposto a numerosi test.

Il sito, noto soprattutto per le proprie valutazioni relative al comparto fotografico, ha infatti valutato lo schermo e il reparto audio, esprimendo il proprio giudizio. Se lo schermo ha convinto, permettendo a Galaxy S21 FE di posizionarsi nella top 10, lo stesso non si può dire per la fotocamera e per la parte audio, segmenti nel quale il dispositivo si perde nella parte centrale della classifica, in un inatteso anonimato.

Display luminoso e accurato

Lo schermo è indubbiamente uno dei punti di forza del nuovo modello di fascia alta di Samsung e la valutazione di DXOMARK è infatti molto incoraggiante. Per i distratti ricordiamo che parliamo di un pannello AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), con fattore di forma 20:9 e frequenza di refresh a 120 Hz, quindi specifiche di tutto rispetto.

Lo schermo si aggiudica un punteggio finale pari a 90, non male se consideriamo che il migliore, iPhone 13 Pro Max, si attesta a 99 punti e che Samsung Galaxy S21 Ultra ha ottenuto 91 punti. Tra i punti di forza vale la pena segnalare la luminosità elevata all’aperto, una riproduzione fedele dei colori e l’accuratezza nella visualizzazione dei contenuti HDR10.

Meno convincente invece la visione da angolazioni non ottimali, con i colori che tendono a virare verso il blu e a perdere in saturazione. Molto visibile l’aliasing nei giochi, situazione in cui c’è qualche scatto ben visibile. Per scoprire tutti i dettagli della valutazione di DXOMARK vi rimandiamo al riepilogo del test.

Fotocamera buona ma con evidenti limiti

Andando a guardare il punteggio assegnato al comparto fotografico di Galaxy S21 FE, che ha ottenuto 120 punti, si potrebbe dire che siamo di fronte a un ottimo prodotto. Dopotutto è solo un punto in meno rispetto a S21 Ultra, un dispositivo di tutt’altra caratura. E il punteggio in sé non è affatto male, se non fosse che nel frattempo la concorrenza è andata avanti e ha realizzato dispositivi decisamente migliori, capaci di ottenere punteggi superiori.

Ciononostante la fotocamera di Galaxy S21 FE non è da buttare e saprà sicuramente darvi numerose soddisfazioni. Buona esposizione, contrasto di buon livello, texture precise con molta luce, colori molto piacevoli, bokeh molto accurato, esposizione e bilanciamento del bianco molto soddisfacenti, sia nella parte fotografica che in quella video, e una buona stabilizzazione nelle scene statiche sono i punti di forza dello smartphone.

Dove però Samsung deve migliorare è nella limitata profondità di campo, nel rumore che colpisce foto e video quando la luce scende, negli artefatti e nei cambi di colore, e nella precisione della resa cromatica nello zoom. Non convince l’esposizione nei video ad alto contrasto, con il software che tende a sottoesporre le immagini così come il range dinamico nelle immagini molto luminose.

Nel complesso comunque siamo di fronte a uno smartphone che se la cava egregiamente e che saprà darvi numerose soddisfazioni, ricordando però che sul mercato c’è di meglio, anche allo stesso prezzo. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina del test.

Audio che non lascia il segno

Anche la parte audio di Samsung Galaxy S21 FE non è destinata a lasciare il segno, anche se i 71 punti sono appena dieci in meno rispetto ai migliori della classe. il giudizio di DXOMARK può essere considerato ampiamente positivo, con prestazioni corrette, un buon bilanciamento (al netto di qualche pecca), buone dinamiche a basso volume, bassi corposi al massimo volume e assenza di artefatti sonori durante l’ascolto.

Dove invece l’audio non convince è nella mancanza di estensione nella timbrica nei bassi e negli alti, alti poco ampi che peggiorano le prestazioni a distanza dallo smartphone e volume troppo basso al livello minimo. Vi lasciamo ancora una volta al risultato dei test nel quale potete scoprire anche le prestazioni in fase di registrazione audio.