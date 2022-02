Tra le tante applicazioni dedicate agli utenti Android che amano personalizzare il proprio device troviamo anche Smart Launcher, app che nei giorni scorsi ha generato non pochi problemi a causa di un bug che, fortunatamente, è già stato risolto.

A raccontare ciò che è avvenuto alla fine di gennaio è lo stesso sviluppatore con un post sul blog ufficiale, con il quale spiega che il 30 gennaio iniziano ad arrivare le prime segnalazioni di utenti che lamentano un grave problema di funzionamento del suo launcher e ciò gli consente in pochi minuti di capire cosa è successo.

Il bug di Smart Launcher e la soluzione

Lo sviluppatore ricorda che 8 mesi fa ha iniziato a testare una nuova versione del launcher con un piccolo gruppo chiuso di alpha tester e, temendo che qualcuno avrebbe fatto trapelare l’APK, causando la presenza di versioni obsolete e instabili per mesi, ha implementato un check destinato a funzionare solo durante la fase di test closed alpha, in modo evitare che le persone potessero usare versioni potenzialmente pericolose del launcher per troppo tempo.

In pratica, il sistema richiedeva all’utente di passare a una versione più recente di Smart Launcher nel caso in cui la build corrente fosse precedente a 30 giorni e nei programmi dello sviluppatore non avrebbe mai dovuto costringere le persone non incluse nei test alpha ad aggiornare la propria app.

Solo che, con il prosieguo dei lavori di sviluppo di Smart Launcher 6, qualcosa non è andata come avrebbe dovuto e questo check è finito nella versione stabile dall’applicazione, causando il grave bug e rendendo per alcuni utenti l’app inutilizzabile.

Lo sviluppatore ci tiene a precisare di avere immediatamente richiesto la pubblicazione sul Google Play Store di una nuova versione dell’app priva del codice errato ma i tempi di approvazione della piattaforma dipendono da vari fattori e, pertanto, sono trascorse altre 36 ore prima dell’effettiva pubblicazione.

Nello scusarsi con tutti gli utenti per gli inconvenienti causati e consapevole di avere subito un duro colpo all’immagine di Smart Launcher, lo sviluppatore si impegna ad apportare una serie di modifiche per evitare che quanto è accaduto possa verificarsi nuovamente.

Inoltre, chiunque abbia acquistato una licenza a vita nell’ultimo anno o abbia un abbonamento attivo tra il 30 gennaio 2022 e l’1 febbraio 2022 potrà richiedere l’annullamento e ottenere il rimborso compilando questo modulo entro il 15 febbraio.

L’app Smart Laucher 6 per Android è disponibile nel Google Play Store: