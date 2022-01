Nelle scorse ore il team di Facebook Messenger ha annunciato l’introduzione di alcune novità studiate per rendere sempre più sicure le comunicazioni di chi sceglie questo popolare servizio di messaggistica per restare in contatto con amici, familiari e colleghi.

L’obiettivo degli sviluppatori è quello di trovare soluzioni che siano in grado di mettere gli utenti al riparo dal costante aumento dei pericoli generati dalla criminalità informatica e poter fare così affidamento su un servizio affidabile e privato.

Ecco le ultime novità di Facebook Messenger

Sono diverse le novità introdotte in tale servizio di messaggistica istantanea, a partire da un sistema di crittografia end-to-end per le chat di gruppo, comprese le chiamate vocali e video.

Un’altra novità appena introdotta riguarda i messaggi che scompaiono: nel caso in cui il destinatario di uno di tali messaggi dovesse catturare uno screenshot, l’applicazione informerà immediatamente il mittente attraverso un’apposita notifica.

Tra le altre novità segnalate dal team di Facebook Messenger vi sono le GIF e gli adesivi disponibili per un’esperienza di chat più ricca di funzionalità nelle chat crittografate end-to-end e la possibilità di sfruttare le reazioni per esprimere al meglio i propri sentimenti (basta toccare e tenere premuto su un messaggio per far apparire la relativa barra e scegliere quella preferita).

Migliora anche il sistema per rispondere all’interno delle chat crittografate: con una pressione prolungata su un messaggio, quest’ultimo verrà incluso nella risposta mentre sarà possibile rispondere semplicemente con uno scorrimento sul messaggio desiderato.

Nelle chat vengono anche introdotti gli indicatori di digitazione, in modo da consentire agli utenti di vedere quando gli altri stanno digitando.

Infine, tra le altre novità annunciate vi sono la possibilità di inoltrare un messaggio tenendo pressato a lungo su di esso, i badge verificati per le chat crittografate, la possibilità di salvare un video o un’immagine premendo a lungo su un contenuto multimediale ricevuto e la possibilità di modificare una foto o un video presi dalla propria galleria prima di inviarli.

Queste nuove funzioni dovrebbero essere disponibili per tutti gli utenti nel giro di qualche giorno. Potete intanto scaricare l’ultima versione disponibile di Facebook Messenger per Android dal Google Play Store: