Chi utilizza Philips Hue Bridge come soluzione per connettere tutti i propri dispositivi smart home della serie Philips Hue probabilmente sa già che attraverso l’applicazione ufficiale può fare tante cose ma, almeno fino a questo momento, chi ha deciso di sfruttare soltanto la connettività Bluetooth deve usare un’altra app per controllare le proprie luci intelligenti (ossia Philips Hue Bluetooth).

Questa situazione, tuttavia, dovrebbe presto cambiare, in quanto pare che Philips abbia deciso di includere il supporto alla connettività Bluetooth anche nell’applicazione primaria, ossia Philips Hue.

Importanti novità in arrivo per l’app Philips Hue

In pratica, al momento il produttore ha due app completamente separate per controllare e configurare i suoi dispositivi intelligenti, a seconda del tipo di connessione (Bridge o Bluetooth) e ciò è fonte di confusione per gli utenti: non c’è da stupirsi più di tanto, quindi, se il team di sviluppatori si sia finalmente convinto a incorporare le funzionalità Bluetooth direttamente nell’app principale.

Stando a quanto si apprende da un post pubblicato sul blog ufficiale, questa novità sarà introdotta con l’aggiornamento alla versione 4.11, che dovrebbe essere disponibile sia per l’applicazione Android che per quella iOS nel corso delle prossime settimane.

Con la nuova versione sarà possibile non solo aggiungere lampadine alla Smart Home tramite il bridge ma anche stabilire una connessione diretta con smartphone o tablet tramite Bluetooth.

Tale novità comporterà anche che presto l’attenzione del team di Philips si concentrerà soltanto su un’app, il che ovviamente semplificherà anche lo sviluppo futuro.

Senza dubbio a beneficiare di questa novità saranno soprattutto gli utenti, che con una singola applicazione potranno gestire tutti i propri dispositivi della serie Philips Hue.

