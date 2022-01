I fan di UMIDIGI stavano aspettando con impazienza l’arrivo del primo rugged phone del brand cinese e la lunga attesa è stata ripagata. Il produttore ha infatti annunciato l’imminente arrivo sui mercati internazionali della serie UMIDIGI BISON GT2, che tra gli altri includerà anche un modello dotato di connettività 5G.

Saranno ben quattro gli smartphone destinati a comporre la nuova serie, due dotati di connettività 4G e due con chipset dotato di modem 5G. Servirà ancora qualche settimana per l’arrivo sul mercato dei magnifici quattro, che saranno ufficialmente in vendita dalla mezzanotte del 21 febbraio. In attesa di conoscerli andiamo a scoprire tutti i dettagli più interessanti.

La serie UMIDIGI BISON GT2

I quattro smartphone condividono in larga parte la scheda tecnica, con le sole differenze rappresentate dal chipset utilizzato, diverso per le versioni 4G e 5G, e per la quantità di memoria che rappresenta la sola differenza tra le versioni standard e le versioni Pro. Per tutti è dunque presente uno schermo FullHD+ da 6,5 pollici con frequenza di refresh a 90 Hz e soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale.

Tra le altre caratteristiche comuni troviamo la tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 megapixel (f/1.8) affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 117 gradi) da 8 megapixel e da un sensore da 5 megapixel per foto macro. Nella parte frontale dello smartphone trova invece posto un sensore da 24 megapixel (f/2.0) per i selfie.

Ottima anche la batteria, che su tutti e quattro i modelli ha una capacità di 6.150 mAh ed è supportata dalla ricarica rapida a 18 watt, per ridurre drasticamente i tempi di carica del dispositivo. Da segnalare anche le certificazioni IP68 e IP69K, oltre a quella MIL-STD810G che garantisce la resistenza a cadute da 1,8 metri e l’utilizzo in campo militare.

Le due versioni dotate di connettività 5G possono contare sul chipset MediaTek Dimensity 900, con processo produttivo a 6 nanometri, che porta con sé, oltre alla connettività cellulare, anche il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e il GPS a doppia frequenza per una maggiore precisione nel posizionamento. A completare la dotazione tecnica troviamo inoltre il lettore di impronte laterale, il termometro a infrarossi, radio FM (senza necessità di collegare le cuffie) e doppio microfono per la cancellazione del rumore.

Per quanto riguarda le varianti 4G la scelta è ricaduta su un MediaTek Helio G95, lo stesso già visto su BISON GT, con WiFi 5, Bluetooth 5 e GPS a singola frequenza. Sia i modelli 4G che quelli 5G includono il supporto anche a GLONASS, Beidou e Galileo, per la massima affidabilità e versatilità. Non mancano la tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità e un connettore USB Type-C per la ricarica.

Per quanto riguarda la memoria tutti i modelli utilizzano RAM LPDDR4X e memoria interna UFS 2.1: le due versioni “standard” dispongono di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre le versioni Pro sono dotate di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per tutti è presente uno slot microSD che consente di alloggiare schede con capacità fino a 512 GB.

Da sottolineare infine la presenza di Android 12 a bordo delle versioni 4G di UMIDIGI GT2, mentre le varianti 5G riceveranno la più recente versione del robottino verde tramite un aggiornamento OTA che sarà rilasciato nelle settimane successive al lancio.

Non ci resta che parlare di prezzi, dopo avervi ricordato però l’immancabile giveaway che caratterizza il lancio dei prodotti UMIDIGI. In palio ci sono ben cinque BISON GT2 Pro 5G, per provare a vincerne uno vi resta che seguire le indicazioni riportate in questa pagina.

Prezzi e disponibilità

I quattro smartphone della serie UMIDIGI BISON GT2 saranno in commercio a partire dal 21 febbraio su AliExpress ai seguenti prezzi:

UMIDIGI BISON GT2 4G a 239,99 dollari (circa 212 euro)

UMIDIGI BISON GT2 4G Pro a 269,99 dollari (circa 239 euro)

UMIDIGI BISON GT2 5G a 299,99 dollari (circa 265 euro)

UMIDIGI BISON GT2 5G Pro a 339,99 dollari (circa 300 euro)

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore, mentre è già possibile prenotare gli smartphone su AliExpress utilizzando questo link per le versioni 4G e visitando questa pagina per i due modelli con 5G.

