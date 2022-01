Prende il via quest’oggi, 24 gennaio 2022, il Vivo Cashback, un’iniziativa promozionale dedicata a tutti i clienti che acquisteranno gli smartphone Vivo X60 Pro 5G, Vivo V21 5G e Vivo Y72 5G. Prevede un rimborso fino a 100 euro: vediamo cosa fare per ottenerlo.

Parte il cashback su Vivo X60 Pro 5G, V21 5G e Y72 5G: ecco come funziona il rimborso

La promozione Vivo è disponibile per coloro che acquistano Vivo X60 Pro 5G, Vivo V21 5G e Vivo Y72 5G e caricano la prova di acquisto entro il 4 aprile 2022 sul sito dedicato. Il rimborso previsto è di 100 euro (X60 Pro 5G), 70 euro (V21 5G) o 30 euro (Y72 5G) e verrà effettuato direttamente sul conto corrente indicato dai clienti.

Vivo X60 Pro 5G è lo smartphone di punta del produttore cinese: mette a disposizione un comparto fotografico progettato in collaborazione con ZEISS, con tripla fotocamera posteriore composta da sensore principale da 48 MP abbinato a un ultra-grandangolare da 13 MP e a un sensore per i ritratti da 13 MP, e una fotocamera anteriore da 32 MP. Tra le peculiarità abbiamo la presenza del Gimbal 2.0, un sistema di stabilizzazione che permette di scattare immagini e realizzare video stabili e nitidi anche in movimento.

Vivo V21 5G si distingue per la presenza del Dual Spotlight frontale, una caratteristica che combina la luce dei due flash integrati con quella soft dello schermo, in modo da illuminare in modo uniforme selfie e video. Risulta ideale per i video anche grazie alla modalità Dual View Video, con la quale è possibile riprendere con due fotocamere allo stesso tempo. Vivo Y72 5G è infine pensato per chi punta al rapporto prezzo-prestazioni: lo smartphone offre una fotocamera principale da 64 MP e una generosa batteria da 5000 mAh combinata alla tecnologia Fast Charge.

Gli smartphone devono essere acquistati presso i rivenditori fisici e online aderenti all’iniziativa: tra i siti possiamo trovare lo store Vivo Italia su Amazon, ma anche MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet e Monclick. Tra i negozi fisici possiamo citare quelli delle grandi catene come Unieuro, Trony, MediaWorld, Expert ed Euronics.

Per tutte le informazioni dettagliate sull’iniziativa Vivo Cashback, per consultare la lista completa dei negozi aderenti e per registrare l’acquisto basta seguire questo link.

