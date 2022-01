Da oggi fino al 30 gennaio tornano gli sconti XDays di MediaWorld, un’occasione per accaparrarsi i migliori prodotti di tecnologia ad un prezzo conveniente. Di seguito troverete una selezione delle occasioni più ghiotte che abbiamo stilato per voi. Le offerte valgono solo per i prodotti acquistati online, per cui non potrete prenotare un prodotto e pagare in negozio con lo stesso sconto.

La consegna dei prodotti è gratuita ed è possibile anche usufruire di un finanziamento a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199€ con TAN 0% e TAEG 0%: se siete interessati trovate maggiori informazioni qui. Ricordiamo inoltre che per l’acquisto di TV potete richiedere il bonus TV con rottamazione fino a 100 euro, mentre su determinati prodotti MediaWorld offre 4 mesi gratuiti di Apple Music.

Xdays MediaWorld: smartphone

Xdays Mediaworld: computer e smart home

Xdays Mediaworld: TV e audio

Xdays Mediaworld: wearable

Se non volete perdere le migliori offerte sul mondo della tecnologia, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech: postiamo regolarmente soltanto le occasioni da prendere al volo selezionandole con cura.

Potrebbe interessarti: Le migliori offerte del mondo Android e della telefonia mobile